Ștefan Stan, greu încercat anul acesta: „Era să mor. Două luni mi-au mai dat...”

Ștefan Stan a trecut recent printr-o cumpănă uriașă! Îndrăgitul artist a ajuns de urgență pe masa de operație după o intervenție chirurgicală pe care a suferit-o în Turcia.

„Eram în Turcia. Am suferit o intervenție chirurgicală destul de dificilă. Era să mor! Sunteți nebuni... era să mor! Vă jur! Două luni de zile mi-au mai dat. (...) Acum sunt bine. Deci am avut o intervenție, mi-am pus niște fațete și doctorul care a făcut treaba asta a greșit niște lucruri. Acele lucruri au creat o infecție pe care nimeni nu o vedea. Și nu am văzut-o nici eu. Mă durea capul, aveam niște amețeli și mi-am dat seama că ceva se întâmplă. (...) Am trimis unui prieten de la Istanbul o radiografie...pe 10 martie i-am trimis radiografia și pe 12 m-au programat pentru operație. După 6 ore și jumătate de operație, e totul bine. Dificil moment!”, a povestit artistul.

La scurt timp după operație, Ștefan Stan a mai primit o veste tristă: „M-am trezit cu un mesaj de la fratele meu vitreg: «a murit tata»”. Cântărețul a mărturisit că nu a avut o relație apropiată cu părintele său, dar a fost afectat de pierderea sa.

Artistul și-a propus ca anul acesta să se focuseze doar pe carieră.

„O să aveți niște surprize foarte mari! Focusarea anul acesta este doar pentru evenimente și cariera mea, pentru că le-am neglijat. Am neglijat cariera și neglijând cariera, am pierdut niște lucruri și niște momente...”, a mai spus artistul.

Ștefan Stan a câștigat primul sezon de Vocea României în anul 2011.

