TJ Miles, surpriză de proporții pentru Francisca, cu ocazia aniversării unui an de relație

TJ Miles și Francisca sărbătoresc un an de relație și, cu această ocazie, creatorul de conținut i-a pregătit partenerei sale o surpriză de proporții. Acesta și-a dus iubita la mare, unde au făcut scuba diving și a surprins-o cu mașină roșie, decapotabilă.

TJ Miles și Francisca au sărbătorit un an de relație la Vorbește Lumea, locul unde s-au și cunoscut. Apreciatul vlogger nu a lăsat această zi să treacă neobservată și și-a dus iubita la mare, unde i-a pregătit o serie de surprize. Printre acestea s-a numărat și un dar de proporții - o mașină Corvette, care a lăsat-o fără cuvinte pe Francisca.

"Francisca o să fie surprinsă de mine, împreună cu Mădălina, o s-o leg la ochi și vreau să îi prezint acest dar. Pentru că noi ne-am întâlnit la Vorbește Lumea, acum un an, este aniversarea noastră, mașina asta este darul dăruit către Francisca, din partea mea, pentru că așa am vrut eu".

Ba mai mult, vloggerul a pus și un semn cu "Proaspăt căsătoriți" și a legat câteva conserve în spatele mașinii, semn că lucrurile sunt foarte serioase între ei.

Vezi ce reacție a avut Francisca în momentul VIDEO de mai sus