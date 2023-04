„Visuri la cheie”, un sezon de 10! Cristina Joia, detalii în exclusivitate despre noul sezon

Cristina Joia a fost invitată în platoul Vorbește lumea și a oferit detalii în exclusivitate despre cel de-al zecelea sezon Visuri la cheie.

Sute de case schimbate, de familii întâlnite, de eroi necunoscuți care au impresionat prin tăria cu care au depășit orice provocare a vieții, de lacrimi transformate în zâmbete... toate fac parte din capitolele scrise deja în povestea emisiunii Visuri la cheie!

Pentru Cristina Joia, acum se scrie al șaselea capitol și spune că “nu ai unde în altă parte să trăiești emoția asta. Îmi place foarte mult”.

Designerul de la “Visuri la cheie” le-a transmis telespectatorilor că au început înscrierile pentru sezonul 10 Visuri la cheie.

“Puteți să vă spuneți poveștile proprii, sau poate aveți niște vecini, niște rude.. adică și altcineva poate înscrie o familie. (...) Este al zecelea sezon Visuri la cheie și al șaselea pentru mine. Este un sezon aniversar și mi se pare absolut minunat. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care se uită la noi, pentru că datorită lor emisiunea asta continuă. Dacă nu am avea public și emoția publicului de acasă, noi nu am putea să facem ceea ce facem. Am început să filmăm pentru noul sezon acum trei săptămâni și deja am predat primul apartament”, a mărturisit Cristina.

Mai multe în materialul VIDEO de mai sus