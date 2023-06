Fii cu ochii pe VOYO! Dacă ți-a plăcut Clanul, cu siguranță vei îndrăgi și serialele Băieți buni, Vlad și FBI

Serialul „Clanul” a cucerit inimile tuturor, iar dacă ți-a plăcut acțiunea din episoadele acestuia, cu siguranță te vei îndrăgosti și de alte trei producții de excepție disponibile doar pe VOYO ! Urmărește „Băieți buni”, „Vlad” și „FBI”!

Băieți Buni

Urmărește online serialul de acțiune Băieți buni. Cu o distribuție impresionantă din care fac parte actori precum Dragoș Bucur, Cabral, Florin Călinescu, Ștefan Bănică Jr., Răzvan Vasilescu, Cosmina Păsărin, Tudor Istodor, Băieți buni este unul din primele seriale românești de acțiune. Băieți Buni, adică Dragoș Bucur și Cabral, lucrează pentru Direcția Specială de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog, ca parteneri în scene de urmărire și cascadorii spectaculoase, răpiri sau evadări imposibile, schimburi de focuri și lupte corp la corp.

Comicul de situație din Băieți Buni și caracterele trăsnite ale personajelor dau originalitate subiectului, care se regăsește în tiparele clasice ale genului, conținând ingrediente cunoscute spectatorului, ce îi vor menține atenția pe tot parcursul episodului. Explozii, mașini, arme, vânătăi, personaje bine conturate și replici istețe, de multe ori ironice... râsul poate tăia adânc! Băieți Buni este, probabil cel mai ambițios gen de producție pentru televiziune, pentru că înseamnă resurse comparabile cu cele ale unui film adevărat. Serialul a fost difuzat in anul 2005 și are opt episoade care sunt disponibile acum și online.

FBI

Urmărește online episoade din serialul de acțiune „FBI”, un serial cu situații neprevăzute. Serialul se concentrează pe modul de funcționare interioară a diviziei criminale a biroului de teren din New York din cadrul Biroului Federal de Investigații (FBI). Această unitate de elită își pune în aplicare toate talentele, intelectul și expertiza tehnică în cazuri majore pentru a menține New York și țara în siguranță. Filmul „FBI” îi are în distribuție pe actorii Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd și ca regizori pe Craig Turk și Dick Wolf.

VLAD

Răzbunarea nu are limite! Tu ce ești dispus să faci pentru a-ți salva numele? VLAD - serialul fenomen lansat în 2019 la PRO TV, spune povestea lui Adrian (Anghel Damian), un tânăr închis pe nedrept, în urma înscenării unui jaf, chiar de către prietenii lui. Vlad (Adrian Nartea) este personajul principal, care, ajuns la marturitate poartă un alt nume și care primește șansa la o nouă viață.

Urmărește serialele „Băieți buni”, „Vlad” și „FBI” exclusiv pe VOYO!