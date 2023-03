Premiile OSCAR sunt LIVE, luni, 13 martie, de la ora 3 dimineață, pe VOYO! Irina-Margareta Nistor va comenta evenimentul!

Cel mai important eveniment al cinematografiei din întreaga lume este LIVE pe VOYO! În exclusivitate, decernarea Premiilor Oscar va fi transmisă, în direct, din Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, luni, 13 martie, de la ora 3 dimineața. VOYO este singura platformă online din România unde acest eveniment poate fi urmărit integral.

Și în acest an, Premiile Oscar vor fi comentate, în direct, de interpretul de film Irina-Margareta Nistor: „It’s happening again! Pe VOYO, live, cu voi PRO cinefilii pasionați, în noaptea de 12 spre 13 martie! O să vedem împreună cine o să plece fericit cu un Oscar, cine va fi dezamăgit, cine ce ispravă o să mai facă, de la palma de anul trecut, la plicul greșit cu LaLa Land, care va fi cea mai elegantă vedetă, dar și cea mai nonșalantă, și dacă am nimerit-o cu previziunile! Ne vedem și auzim după miezul nopții, spre dimineață! Vă aștept să aflați în direct câștigătorii!”, a declarat aceasta.

Academia Americană de Film a anunțat deja nominalizările pentru cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar, iar pelicula Everything Everywhere All at Once se regăsește la 11 categorii. Capodopera cinematografică spune povestea unei imigrante de origine chineză, Evelyn, care suferă din cauza crizei vârstei de mijloc, căsniciei și a micii sale afaceri, o spălătorie. Aceasta duce o adevărată luptă pentru a-și găsi împlinirea în viață. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și realități paralele, și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce. Filmul care are cele mai mari șanse să plece acasă cu o statuetă Oscar poate fi urmărit chiar pe VOYO.

Pentru cel mai bun film se luptă printre altele peliculele Elvis, The Banshees of Inisherin, Avatar: The Way of Water, All Quiet on the Western Front și Top Gun: Maverick. În ceea ce privește titlul de cea mai bună actriță într-un rol principal, el poate ajunge la: Cate Blanchett (Tar), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) sau la Michele Yeoh pentru rolul din Everything Everywhere All at Once.

Pe 13 martie, abonații VOYO pot trăi emoția unei seri eveniment în cea de-a 95-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film.

