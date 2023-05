Serialul Lunetistul (Shooter), un „must see” acum pe VOYO. Urmărește primele două sezoane!

În luna mai îți faci încălzirea pentru vacanța de vară cu un serial care te va ține în priză. Lunetistul (Shooter) e acum pe VOYO și ai acces la primele două sezoane integrale.

Lunetistul (Shooter) a debutat în 2016, cu primul sezon. Inspirat de filmul cu același nume din 2007 și de romanele lui Stephen Hunter, serialul urmărește evoluția veteranului decorat Bob Lee Swagger, care este forțat de împrejurări să reintre în acțiune pentru a preveni un complot de ucidere a președintelui.

În rolul lui Bob Lee Swagger este actorul Ryan Phillippe, azi în vârstă de 48 de ani, care a mai jucat în Gosford Park, Crash și I Know What You Did Last Summer. Anul 2002 a fost cel mai prolific pentru actor, care a primit nu mai puțin de 5 premii și 6 nominalizări la galele de film.

În alte roluri îi regăsim pe Shantel VanSanten, Cynthia Addai-Robinson și Josh Stewart.