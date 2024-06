Zanni rupe tăcerea despre părinții săi biologici. Artistul a fost abandonat de mamă când avea doar patru ani și a ajuns într-un centru de plasament: „Mama are probleme”

Zanni, Citeste mai mult despre: parinti

Zanni nu a avut o viață deloc ușoară, deoarece nu a avut o relație bună cu părinții săi biologici. Artistul a crescut la casa de copii, după care, s-a mutat într-un cămin studențesc, până în momentul în care a câștigat ”Survivor” și și-a cumpărat o casă.

Recent, Zanni a fost invitat în cadrul unui podcast, unde a vorbit, printre altele, și despre părinții săi biologici. Artistul a recunoscut că i-ar fi plăcut să afle mai multe despre trecutul lui, însă problemele de sănătate ale mamei sale nu îi permit să facă acest lucru.

Zanni nu are o relație bună cu părinții săi

La vârsta de doar patru ani, Zanni a fost abandonat de mama lui și a ajuns la casa de copii. De-a lungul timpului, nu a vorbit foarte mult despre suferințele prin care a trecut până a reușit să se pună pe picioarele lui, însă, a recunoscut cât de greu i-a fost să crească la orfelinat.

Recent, acesta a vorbit despre părinții săi biologici, mărturisind că nu știe nimic despre tatăl lui, iar, cu mama sa, a vorbit doar de câteva ori, deoarece aceasta are unele probleme de sănătate.

​„Pe mama mea am văzut-o de două, trei ori în viață. Pe tatăl meu nu l-am văzut niciodată și nu știu dacă el știe ceva despre existența mea. Nici nu am vrut să sap, să aflu, pentru că mama mea are probleme.

Îmi e și ciudat să-i zic «mama». Mama mea este mama Teo. Mama mea biologică are probleme. Nu este normală. Pe ea o cheamă Venus, suntem din Grecia. Eu zunt Zannidache, iar ea e Venus”, a mărturisit câștigătorul Survivor All Stars, în cadrul unui podcast.

Zanni a vrut să afle mai multe despre trecutul lui

Recent, Zanni a fost contactat de câțiva verișori, care i-au spus anumite lucruri despre arborele genealogic, dar nu a aflat și motivul pentru care a fost abandonat. Cu toate acestea, nu este supărat pe mama lui, pentru că nu l-a mai crescut, mărturisind că, în prezent, este liniștit.

​„Pe maică-mea, dacă era normală la cap și era o femeie cu care puteam discuta, clar o întrebam. Eram deschis să mă cunosc pe mine, să cunosc motivele pentru care am fost părăsit”, a mai spus acesta.

