Toată lumea îl știe pe Hugh Grant, dar uite cum arată soția șarmantului actor! Anna, femeia care l-a făcut să renunțe la burlăcie la 58 de ani, a eclipsat vedete de renume pe covorul roșu

Hugh Grant se află în plină campanie de promovare a celui mai recent film în care joacă. Este vorba despre „Bridget Jones: Mad About The Boy”, peliculă în care o are parteneră pe Renee Zellweger. La premiera care a avut loc la Odeon Luxe Leicester Square din London, șarmantul actor a avut-o la braț pe frumoasa sa soție, Anna Elisabet Eberstein.

​Este una dintre rarele apariții ale cuplului, iar fotografii prezenți la eveniment au profitat de ocazie și au surprins câteva cadre spectaculoase cu cei doi îndrăgostiți.

Anna și-a etalat picioarele intermibabile și bronzate într-o rochie mini, albă, și a optat pentru un make-up natural. (Mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai sus)

Povestea de iubire dintre Hugh Grant, eternul burlac de la Hollywood, și suedeza Anna Ebstein

În 2018, actorul a renunțat la burlăcie și s-a căsătorit cu producătoarea suedeză Anna Eberstein.

Nunta a avut loc în cadrul unei ceremonii private la Chelsea Register Office din Londra. La scurt timp după ce și-au unit destinele, starul din „Patru nunți și o înmormântare” a declarat că și-ar fi dorit să se căsătorească mai devreme.

„Este foarte frumos, nu pot pretinde că nu este”, a declarat el pentru Today. „Ar fi trebuit să o fac înainte. Sunt doar norocos. Sunt norocos. Am o soție minunată. O iubesc”, a mai spus britanicul.

Până la nuntă, Anna i-a dăruit lui Hugh nu mai puțin de trei copii. Primul moștenitor, pe nume John Mungo, a venit pe lume în 2012. Fiica lor, Lulu Danger, s-a născut în 2015, iar al treilea lor copil, o fiică pe nume Blue, s-a născut în 2018.

În același an, într-un interviu rar pentru People, Hugh Grant a vorbit despre rolul de tătic: „A fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. ... Este pur și simplu minunat să ai toată acea dragoste în jur. Dintr-o dată iubești pe cineva mai mult decât pe tine însuți. Este ceva nemaiauzit în cazul meu. Iar ei te iubesc și totul este încântător”.

Cu ce se ocupă Anna Eberstein

Anna este din Suedia și a lucrat ca producător de televiziune. Soția lui Hugh Grant a fost crescută în Suedia, dar locuiește în Londra, orașul natal al lui Grant. Ea a absolvit Universitatea Uppsala din Suedia în 2003 cu un masterat în economie și a studiat, de asemenea, la Universitatea Lincoln Memorial din Tennessee.

Ulterior, a lucrat ca producător independent de televiziune. Anna Eberstein a fost anterior producător de promoții pentru ESPN, unde a produs materiale video pentru marketing, publicitate și promoții în direct.

Una dintre primele apariții publice ale lui Grant și Eberstein a fost la French Open 2015, pe Stade Roland Garros din Paris.

Anna are și fler în afaceri. În 2014, împreună cu verișoara sa Pia Tamm Hagno, a fondat un brand de șosete numit Ace & Me.

