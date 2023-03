Acestea sunt piesele propuse la premiile Oscar 2023

O melodie emblematică ne poate aminti instantaneu de un film și de aceea există, din 1934, o categorie în cadrul premiilor Oscar pentru cea mai bună melodie originală.

Potrivit CNN ESPANOL, printre câștigători se numără artiști precum Eminem, care a primit Oscarul în 2003 pentru piesa sa „Lose Yourself”; „My Heart Will Go On”, interpretat de Celine Dion, care a fost melodia emblematică din „Titanic”; sau „Al otro lado del río” de cântărețul și compozitorul uruguayan Jorge Drexler.

Poate că Lady Gaga va câștiga din nou Oscarul pentru cea mai bună melodie originală, sau poate este Rihanna aceea.

Indiferent cine se planifică a fi câștigătorul sau câștigătoarea, acestea de mai jos sunt cele cinci teme nominalizate la această categorie.

„Applause“ din „Tell It like a Woman”



„ Lift Me Up“ din „Black Panther: Wakanda Forever”

„Naatu Naatu“ din „RRR”

„This Is a Life“ din „Everything Everywhere All at Once”



„Hold My Hand“ din „Top Gun: Maverick”

FOTO:Shutterstock