Unde s-au adăpostit ucrainenii pentru a se proteja de explozii și ce ajutor primesc din partea țărilor vecine

În prima noapte de la declanșarea exploziilor pe teritoriul Ucrainei, cetățenii acestei țări vecine nu au dormit. Cu doar câteva bagaje în mână s-au pornit care și încotro. Unii nu s-au gândit nicio clipă și au plecat la drum. Locuitorii din marile orașe, Kiev și Harkov, s-au adăpostit în stațiile de metrou.

Rusia a invadat Ucraina joi, lansând rachete spre obiective militare, din nord, sud și est. Sunetul sirenelor și a exploziilor i-a făcut pe ucraineni să-și părăsească locuințele. Mii de oameni s-au îndreptat către granițe ori s-au adăpostit la metrou. Cuprinși de panică, oamenii au plecat de acasă doar cu câteva lucruri și cu puțină mâncare.



„O noapte pe care nu o vom uita... Plânsul copiilor, lătratul câinilor și frigul îngrozitor... Nu era suficient loc pentru toată lumea. Student Metro, Harkov”, a scris o tânără în dreptul pozei postate pe Instagram.

România și Republica Moldova și-au deschis ușile pentru refugiați. Unii s-au adăpostit pe la rude, iar majoritatea prin hoteluri, pensiuni sau locuri special amenajate de către autoritățile statelor vecine. Oamenii obișnuiți au început să se implice direct pentru a ajuta refugiații. În grupul creat pe Facebook- „Uniți pentru Ucraina”, unii își pun la dispoziție casele sau apartamentele, oferă ajutor alimentar sau haine.

65 de persoane din Ucraina au fost cazate pe parcursul nopții la Centrul de expoziții Moldexpo din Chișinău. Locuitorii au adus haine, produse alimentare, apă sau ceai, potrivit Unimedia.



În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova au intrat 15.800 de cetățeni ucraineni. Cei mai mulți dintre ei au traversat prin punctele de trecere Palanca și Tudora, potrivit tv8.md.

„Suntem solidari cu vecinii noștri în aceste momente grele. Oferim gratis apartamente care ar putea găzdui familii din Ucraina. Suplimentar venim cu 15-20 de mașini la Vama Palanca pentru a prelua oameni”, scrie pe grup un cetățean din Republica Moldova, lăsându-și numărul de contact.

De asemenea, cetățeni din toate județele României își oferă sprijinul:

„Pot ajuta cu cazare pe perioadă nedeterminată 1 sau 2 familii. De asemenea, îi pot aduce din orice vamă, dacă nu au posibilitatea de a ajunge la Constanța”, scrie o femeie.



„Am auzi ca au intrat prin Sighet mulți refugiați din Ucraina. Ofer cazare 8-10 persoane maxim, în județul Cluj la o cabană. Putem oferi și transportul”, scrie altcineva.

Tot mai multe mesaje de disperare și strigăte de ajutor apar pe rețelele de socializare:

„Ei bine, s-a întâmplat. Îmi părăsesc casa, pisicile, viața mea normală. Mă duc la Tudora și plănuiesc să merg la București. Nu mai am bani, nu am mașină. Deci poate cineva mă poate duce cu mașina și cazare. Nu sunt sigur cât timp pot păstra legătura și sincer nu am nicio idee ce să fac”, scrie un cetățean ucrainean.

Oamenii care s-au riscat să rămână în apartamente, azi noapte, au surprins imagini cu exploziile din Kiev.



Sursă foto: Instagram/Facebook/ bbcnews

