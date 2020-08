Actrița din Harry Potter care nu s-a uitat la niciun film din serie spune că pentru ea a fost doar o afacere

„Nimic personal, doar afaceri” nu e doar o replică des întâlnită în filme. O actriță din „Harry Potter” a dezvăluit că nu s-a uitat la niciun film din seria de succes, fiindcă nu sunt genul ei.

Miriam Margolyes (79 de ani), actrița australiană care a jucat în Harry Potter: Camera Secretelor (2002) și Harry Potter: Talismanele morții 2, i-a șocat cu declarațiile ei pe fanii seriei. Actrița a mărturisit că nu a fost niciodată o admiratoare a filmelor Harry Potter și că pentru ea a fost doar o afacere de succes.

„Nu sunt împotriva lor, doar că nu mă interesează. Nu am văzut niciun film. Nu am văzut cărțile, nu le-am citit niciodată. Doar am încasat banii când a trebuit și sunt foarte recunoscătoare pentru asta”, a declarat actrița, conform hellomagazine.com.

Miriam Margolyes ar fi oferit acest răspuns într-un filmuleț trimis unui admirator al seriei Harry Potter. Actrița nu s-a oprit aici, ci a făcut remarci și la adresa autoarei J. K. Rowling, care a scris cărțile care au stat la baza filmelor.

„Cred că J. K. Rowling e o scriitoare îngrozitoare. Sunt sigură că lumea Harry Potter e bună, dar nu e lumea mea. Așa că trebuie să trec ușurel peste diferența dintre mine și tine, în speranța că vei înțelege asta, în ciuda faptului că eu sunt directoarea de la Hufflepuff, iar tu ești în Gryffindor (două dintre cele 4 case ale Școlii de Vrăjitorie Hogwarts – n. red.), nu vreau să vorbesc despre Harry Potter”, a mai spus actrița.

Miriam Margolyes a interpretat rolul profesoarei Pomona Sprout, vrăjitoare și conducătoare a casei Hufflepuff.

