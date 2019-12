Finalul de an se apropie cu pași repezi, toată lumea se pregătește de Crăciun și de Revelion, iar zilele libere sunt la un pas depărtare de noi.

Pentru că mulți dintre noi vom sta acasă sau vom lua cu asalt mall-urile, ne-am gândit să vă recomandăm o listă cu cele mai bune comedii pe care trebuie să le vedeți în decembrie. Printre acestea se regăsesc și pelicule care pot fi urmărite online, dar și unele titluri difuzate la cinema.

De pe lista cu cele mai bune comedii din decembrie nu putea lipsi “Jumanji: The Next Level”, film ce a fost lansat în aceste zile în România, în care joacă Dwayne Johnson – The Rock și Kevin Hart și care este o continuare a peliculei din 2017.

Un alt film care va apărea în cinematografe, dar spre finalul anului, este “5Gang: Un altfel de Crăciun”, regizat de Bromania (Matei Dima), și în care apar Micutzu, Selly și colegii de trupă ai acestuia din urmă.

Și Netflix a pregătit câteva titluri care pot intra cu ușurință pe lista cu cele mai bune comedii din decembrie. Primul film este “Klaus”, o animație care a fost lansată în acest an și care are loc într-un oraș rece și întunecat. Acolo, un poștaș egoist și un fabricant ursuz de jucării devin amici neașteptați și aduc bucuria de care localnicii au atâta nevoie.

Cele mai bune comedii de văzut în decembrie

Tot pe Netflix poate fi urmărit și un film puțin mai vechi, din anul 2018, “Cronicile Crăciunului”, în care joacă și Kurt Russell. În film, după ce accidentează din greșeală sania Moșului, doi frați muncesc toată noaptea ca să salveze Crăciunul, alături de un Sf. Nicolae bine informat și foarte direct.

Din categoria comedii bune mai face parte și “Vacanță criminală”, film ce poate fi urmărit tot pe Netflix și a fost lansat în acest an, personajele principale din film fiind Adam Sandler și Jennifer Aniston.

Printre cele mai bune comedii pe care trebuie să le vezi în decembrie putem să adăugăm și filmul “Singur acasă”, care scrie în continuare istorie. Prima peliculă din serie a fost deja difuzată de PRO TV pe 7 decembrie, iar următoarele două părți vor fi difuzate pe 14 și 21 decembrie 2019, de la ora 20.00.