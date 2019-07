Există un Tron de Fier în Marea Piramidă din Giza

Tronul de Fier, ’’The Iron Throne’’ în limba engleză, este un termen extrem de cunoscut în lumea întreagă datorită fantasticului serial ,,Game of Thrones’’, ale cărui 8 sezoane (2011-2019) au ținut cu sufletul la gură milioane de oameni.

Simbolizând puterea absolută, Tronul de Fier din King’s Landing sfârșește în cele din urmă prin a fi distrus de flăcările lui Drogon, ultimul din cei 3 dragoni ai reginei Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) rămas în viață. Lăsând la o parte serialul produs de HBO, se pare că Marea Piramidă din Giza ar ascunde un adevărat tron de fier secret, realizat de inventivii egipteni antici din fier colectat din rămășițe de meteoriți.

Potrivit unui articol publicat de prestigiosul cotidian britanic The Sun și preluat de cei de la descopera.ro, Giulio Magli, profesor la Politehnica din Milano este de părere că în interiorul Piramidei din Giza ar exista o cameră secretă în care ar trebui să se afle tronul faraonului Khufu, tron ce ar putea fi construit din fier, conform unor texte din acea vreme.

Nu ar fi primul obiect aparținând Egiptului Antic confecționat din fier de la meteoriți, în 1922 arheologul britanic Howard Carter descoperind Pumnalul Regelui Tut, în a cărui compoziție a fost găsit fier de la meteoriți.

„Este o posibilă interpretare, care se potrivește cu ceea ce știm despre religia și tradiția funerară a Egiptului antic din textele piramidelor. În aceste texte se spune că faraonul, înainte de a ajunge la stelele din nord, va trebui să treacă prin porțile cerului și să stea pe tronul său de fier”, a explicat profesorul Giulio Magli.

Cea mai cunoscută colecție de texte din Egiptul Antic este celebra Carte a Morților (Book of Dead), în paginile sale fiind trecute o serie de imnuri, vrăji și instrucțiuni fără de care cei ce treceau în neființă nu ar fi putut să depășească diferite obstacole către viața de apoi.

De regulă, Cartea Morților era scrisă pe papirusuri așezate în sicriul din camera mortuara a persoanei decedate.

Revenind la Marea Piramidă din Giza și la secretele sale, trebuie să mai spunem că, în iarna anului trecut, oamenii de știință au descoperit o structură mare în interiorul piramidei, într-un spațiu neatins timp de peste 4.500 de ani.

Din această cauză, cercetătorii de la Universitatea din Cairo pun la punct un robot gonflabil care să îi ajute să exploreze acest spațiu.

Robotul construit va avea câțiva zeci de centimetri, însă va putea fi dezumflat de la distanță, în așa fel încât să se poată strecura chiar și în spații înguste de până la 3.5 cm, pentru a nu deranja un spațiu în care nimeni nu a pătruns de atâtea mii de ani.

Dacă în această structură va fi descoperit și Tronul de Fier al faraonului Khufu, rămâne de văzut.