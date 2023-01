Globurile de Aur 2023: Cele mai frumoase ținute de pe covorul roșu. Cine au fost marii câștigători ai serii

Starurile de la Hollywood care au mizat pe eleganță și bun gust au câștigat aprecierile criticilor de modă la ediția din 2023 a Globurilor de Aur. Margot Robbie, care a fost nominalizată la categoria cea mai bună actriță într-un musical/comedie, a fost admirată într-o superbă rochie roz Chanel.

Actrița a avut loc în sală alături de Brad Pitt, colegul său din “Babylon”.

Sursa foto: GETTY IMAGES



Lily James, actrița care a făcut senzație în serialul “Pam & Tommy”, a fost apreciată pentru rochia roșie Atelier Versace, cu decupaje îndrăznețe aleasă pentru acest eveniment.

Revista Vogue a lăudat ținuta lui Michelle Williams, care a fost îmbrăcată de Casa Gucci.

Anya Taylor Joy a primit și ea complimente pentru rochia galbenă Dior.

Intră în galeria foto de mai jos ca să vezi ce ținute au ales vedetele pe covorul roșu la Globurile de Autr 2023.





Foto: Ana de Armas si Jessica Chastain

Cine au fost marii câștigători ai serii la Globurile de Aur 2023?

Cel mai bun film dramatic – The Fablemans

Cel mai bun musical/comedie – The Banshees of Inisherin

Cel mai bun actor într-un rol dramatic – Austlin Bulter (Elvis)

Cel mai bun regizor Motion Picture - Steven Spielberg (“The Fabelmans”)

Cea mai buna actriță într-un rol dramatic – Cate Blanchett (“Tár”)

Cea mai buna actriță într-un musical/comedie – Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”)

Cel mai bun actor într-un musical/comedie - Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin”)

Cel mai bun serial dramatic – House of Dragon

Cel mai bun serial comedie / musical “Abbott Elementary”