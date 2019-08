Jennifer Lopez, în piele din cap până în picioare la un eveniment de promovare a noului ei film

Jennifer Lopez este în plină campanie de promovare a noului ei film, Hustlers, care vă avea premiera pe 13 septembrie în Statele Unite. Vedeta a uimit pe toată lumea cu alegerea sa vestimentară la ultimul eveniment la care și-a făcut apariția.

Nimeni nu se aștepta ca Jennifer Lopez să vină atât de … îmbrăcată la promovarea unui film despre stripteuze! :) Dar cu această ocazie diva latino a demonstrat că poți să fii sexy și fară să lași pic de piele la vedere! Cel puțin nu pielea ei :) Pentru că altfel vedeta a venit îmbrăcată în piele din cap și până în picioare.

De obicei, aparițiile ei sunt mult mai provocatoare și mulți spun că pe covorul roșu este mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată! De data asta însă Jennifer Lopez nu și-a lăsat nici măcar gleznele la vedere!

J Lo a defilat -o rochie a brandului Zimmermann, burgundy, mulată pe talie și largă în partea de jos. Vedeta și-a completat ținuta cu o bonetă în aceeași nuanță și din același material. Pantofii aurii au fost piesa de rezistență a look-ului ei!

Diva a renunțat la extensii și are parul coafat într-un bob mediu.

Jennifer Lopez joacă alături de Constance Wu, Julia Stiles și Cardi B în comedia „fierbinte” scrisă și regizată de Lorene Scafaria. Filmul, inspirat de un articol al publicației New York Magazine – The Hustlers at Scores – spune povestea unor dansatoare la bară care plănuiesc să-și stoarcă de bani cliențîi bogați de pe Wall Street.

Primul trailer a fost lansat pe 17 iulie 2019. Pe Jennifer Lopez o puteți vedea în Hustlers și în cinematografele de la noi începând cu 27 septembrie.

Filmul este inspirat dintr-o poveste reală, a unor dansatoare de striptease care au fost arestate pentru că, ani la rând, au furat bani de pe cardurile clienților lor după ce îi drogau. Povestea a devenit virală în 2015, după ce a fost publicată în New York Magazine. Autoarea articolului, jurnalista Jessica Pressler, este interpretată de actrița Julia Stiles.

JLo a luat lecțîi de dans la bară pentru a o interpreta pe Ramona, personajul căruia îi dă viață în Hustlers.