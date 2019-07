Când se lansează în România „Hustlers”, filmul cu Jennifer Lopez în rol de dansatoare la bară

Jennifer Lopez este dansatoare exotică în comedia „Hustlers” care debutează în cinematografele din România în luna septembrie a acestui an.

Jennifer Lopez joacă alături de Constance Wu, Julia Stiles și Cardi B în comedia „fierbinte” scrisă și regizată de Lorene Scafaria. Filmul, inspirat de un articol al publicației New York Magazine – The Hustlers at Scores – spune povestea unor dansatoare la bară care plănuiesc să-și stoarcă de bani clienții bogați de pe Wall Street.

Primul trailer a fost lansat pe 17 iulie 2019. Pe Jennifer Lopez o puteți vedea în Hustlers și în cinematografele de la noi începând cu 27 septembrie.

Filmul este inspirat dintr-o poveste reală, a unor dansatoare de striptease care au fost arestate pentru că, ani la rând, au furat bani de pe cardurile clienților lor după ce îi drogau. Povestea a devenit virală în 2015, după ce a fost publicată în New York Magazine. Autoarea articolului, jurnalista Jessica Pressler, este interpretată de actrița Julia Stiles.

Cum s-a schimbat Jennifer Lopez pentru rol

Jennifer Lopez, care va împlini 50 de ani în această lună, a luat lecții de dans la bară pentru a o interpreta pe Ramona, personajul căruia îi dă viață în Hustlers.

Vorbind despre rolul ei, Jennifer Lopez a dezvăluit că nu a mai trăit o experiență de acest fel până acum.

„E destul de înspăimântător pentru mine. E un coșmar să știu că sunt acolo. Mă expun, emoțional și fizic, într-un fel cum nu am mai făcut-o până acum într-un film. Și am făcut destule scene de dragoste, dar niciuna nu a fost ca cele de aici”, a dezvăluit Jennifer Lopez pentru jurnalistul de radio Elvis Duran.

