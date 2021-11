Liam Neeson, protagonistul unui nou film de acțiune: „In the Land of Saints and Sinners”

Liam Neeson va juca rolul unui asasin pensionat în thrillerul „In the Land of Saints and Sinners”, regizat de Robert Lorenz, scrie deadline.com

Liam Neeson declara, cu câteva luni în urmă, că va renunța la rolurile de erou de acțiune, pentru că „la vârsta lui (69 de ani) publicul nu l-ar mai crede”. Cu toate acestea, îndrăgitul actor din Taken s-a implicat într-o nouă producție numită „In the Land of Saints and Sinners”.