Tom Holland, încă un rol important după succesul Spider-Man: „Uncharted a fost o experiență incredibilă”

După succesul colosal pe care l-a avut “Spider-Man: No Way Home”, Tom Holland revine în atenția fanilor cu încă o apariție de senzație. Cum poate că era de așteptat! Tot într-un film de acțiune care îți va crește adrenalina încă din primele minute de vizionare.

Citește și Cum arăta Vladimir Putin când era elev

După ce a cucerit box office-ul din întreaga lume cu rolul principal din Spider-Man: No Way Home, Tom Holland se alătură unui alt proiect de succes: se numește Uncharted, iar povestea preia tematica unui renumit joc video de consolă. Filmul va ajunge în cinematografe după data de 17 februarie.

“Uncharted a fost o experiență incredibilă. A fost mult mai dificil decât mă așteptam. Este o franciză foarte diferită de ce am făcut eu până acum. Să-l joc pe Peter Parker e ca și cum m-aș juca pe mine într-o versiune mai tânără. Dar să-l joc pe Nathan Drake… A fost un pic dificil să interpretez un personaj atât de diferit de mine, cu o personalitate atât de puternică. Însă, mi-a plăcut. Și am realizat câteva scene de acțiune de care sunt foarte mândru”, a spus Tom Holland pentru The Hollywood Reporter.



Holland va juca rolul lui Nathan Drake, un hoț și vânător de comori despre care se crede că este un descendent al lui Sir Francis Drake, un cunoscut explorator și corsar în slujba coroanei engleze. Când Drake este recrutat de experimentatul vânător de comori Victor Sullivan (Mark Wahlberg) pentru a recupera o avere pierdută de Ferdinand Magellan în urmă cu 500 de ani, el pornește într-o aventură plină de suspans.

Acțiunea filmului Uncharted se țese în jurul unei curse uluitoare în jurul lumii ce are ca scop confiscarea unei comori foarte valoroase, înainte ca nemilosul Moncada (Antonio Banderas) să o fure.



Dacă Nate și Sully reușesc să descifreze indiciile și să rezolve unul dintre cele mai vechi mistere din istorie, cei doi vor putea intra în posesia unei comori colosale în valoare de 5 miliarde de dolari.

Uncharted este un film american de acțiune și aventură regizat de Ruben Fleischer, după un scenariu de Rafe Lee Judkins, Art Marcum și Matt Holloway.