White Chicks se întoarce pe micile ecrane. Ce surprize au pregătit regizorii

Conform interviului acordat în "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Terry Crews a dezvăluit că în urma conversației pe care a avut-o cu Shawn Wayans, se anunță a 2 a parte din celebra comedie "White Chicks"

Prima parte din White Chicks care a avut data de lansare în anul 2004 a fost un adevărat hit în lumea Holywood-ului.

Terry Crews a avut rolul baschetbalistului sub numele de Latrell Spencer care se îndrăgostește de frumoasa Marlon.



Sursa Foto: Profimedia

Terry Crews a dezvăluit:"M-am menținut în formă doar pentru rolul pe care l-am avut"

În timp ce filmul "White Chiks" este în procesul de realizare, nu este confirmată încă o dată de lansare a filmului. Marlon Wayans și Shawn Wayans au jucat rolurile perfect în prima parte a filmului ajungând astfel la inimile tuturor fanilor.

Sunteți pregătiți de o nouă rundă din White Chicks?