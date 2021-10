Will Smith, despre cel mai slab film din cariera lui: „E ca un spin în coaste”

Will Smith se poate mândri cu o carieră de peste 30 de ani în cinematografie și televiziune. Simpaticul actor de la Hollywood a câștigat recunoașterea internațională cu filme precum: „Men in Black”, „Independence Day” sau „I Am Legend”.

Cu ocazia aniversării sale, de 53 de ani, Will Smith a acordat un interviu revistei GQ, în care a răspuns la câteva curiozități ale fanilor. Astfel, actorul a dezvăluit, printre altele, care este cel mai prost film în care a jucat.

„Cea mai proastă peliculă este „Wild Wild West”. E ca un spin în coastele mele. Nu-mi place să mă văd cu chaps (pantaloni de cowboy, formați doar din jambiere și centură)”, a spus Will Smith.

„Legat de cel mai bun film, cred că avem o egalitate între prima parte din „Men in Black” și „The Pursuit of Happyness”. Din motive diferite, acestea cred că sunt filme aproape perfecte”, a mai adăugat actorul.



De-a lungul carierei sale, Will Smith s-a bucurat de o mare diversitate de roluri, în filme de acțiune, de comedie sau drame. Acesta a spus că nu și-a dorit niciodată să joace în filme despre sclavie, că și-a dorit personaje care ar fi fost potrivite pentru actori precum Tom Cruise.

În același interviu, Smith a vorbit despre prietenie și l-a menționat iarăși pe Tom Cruise. Actorul a menționat că este fericit să poată fi alături de prietenii săi indiferent de oră.

„S-a întâmplat chiar cu Tom [Cruise]. Eu și Tom am devenit prieteni în timp ce el întâmpina dificultăți în viața publică”, după despărțirea de Katie Holmes.

„În astfel de momente vreau să fiu acolo pentru un prieten. Dacă totul este grozav în viața ta, sună pe altcineva. Pe mine sună-mă când ai nevoie de ajutor. Îmi place. Îmi place să fiu cel care primește apelul telefonic de urgență de la ora 02:00”, a adăugat el.

Curând, actorul își va lansa memoriile în cartea intitulată „Will”, în care va face dezvăluiri despre relația dificilă cu tatăl său.

„Am simțit-o ca pe o combinație între faptul că am finalizat o etapă a vieții mele și moartea tatălui meu”, a spus el. „Nu aș fi putut niciodată să spun aceste lucruri despre tatăl meu care a bătut-o pe mama. Nu aș fi putut niciodată să vorbesc despre asta în timp ce el era în viață”.

Sursă foto: Getty Images, Instagram/ willsmith

