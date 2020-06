Alexia Ţalavutis lansează un nou single: “Hotărăște-te”

Al patrulea single al artistei, “Hotaraste-te” s-a lasat ceva vreme asteptat din motive independente de vointa oricui. Dar pentru ca in orice situatie exista mereu si o parte invariabil buna, coincidenta a facut ca datele de filmare ale videoclipului sa se suprapuna cu ziua de nastere a Alexiei si nu orice zi de nastere, ci cea care a adus cu sine si schimbarea de prefix.

“Nu mi-as fi imaginat un mod mai bun de a-mi sarbatori trecerea la decada 30. E adevarat ca planurile initiale erau sa plec in America, insa in contextul pandemiei, a trebuit sa reevaluez aceasta dorinta arzatoare. Asa ca am venit acasa, la Constanta, am sarbatorit cu toti cei dragi mie si am zis sa si imbin utilul cu placutul, sa fie ca un ritual de trecere de care sa-mi aduc aminte mult timp de aici incolo, mai ales ca de-abia asteptam sa lansez o piesa noua”, spune Alexia.





“Hotaraste-te” este rezultatul unei noi intalniri cu echipa Liviu Teodorescu-Ionut Vasilache, cu care Alexia colaborase si la single-ul anterior si alaturi de care lucreaza mereu cu mult spor si entuziasm.

Piesa vine cu o schimbare evidenta de stare si mesaj si poate fi considerata intr-o oarecare masura o piesa de reflectie si de maturitate: “Daca pana acum am incercat sa scriu muzica plecand de la lucrurile care ma fac sa zambesc, de data asta am vrut sa pun in lumina un lucru pe care l-am detestat dintotdeauna: minciuna. De departe, pe primul loc in topul meu de probleme intr-un cuplu. Am crescut cu asta in suflet, desi nu am trait niciodata o situatie similara. Am fugit mereu de situatiile cu acest gen de potential, am avut si am norocul sa am pe cineva langa mine care crede si se ghideaza dupa aceleasi principii”, marturiseste Alexia. “Nu i-am inteles niciodata pe cei care nu au curaj sa-si asume o decizie si nu cred ca in astfel de situatii ar trebui sa existe cale de mijloc sau de iertare. Si asta am vrut sa redau in aceasta piesa, am vrut sa cant pentru toti cei care au trait asta, care au ramas cu sufletul gol si care, poate, inca au rani de vindecat si incredere de reconstruit. Pentru toti acestia, mesajul meu ramane, totusi, unul de incurajare: se poate, iar acolo unde nu mai putem noi, poate timpul”, spune artista.

“Hotaraste-te” a fost filmat la mare, regia i-a apartinut si de aceasta data lui Criss Blaziny, care a construit, in stilul sau inconfundabil, un videoclip de stare, cu accente de melancolie, fragmente de rasarit, multa mare si mult cer, ca pentru o tranzitie usoara catre o noua vara, poate cea mai neobisnuita pentru fiecare dintre noi.



Muzica: Ionut Vasilache, Liviu Teodorescu, Alexia Talavutis

Versuri: Liviu Teodorescu, Alexia Talavutis

Productie: Ionut Vasilache, Liviu Teodorescu @LiTE Music

Mix& Master: Max Kissaru

Regie: Criss Blaziny

Styling: Silvia Cristescu