Anna Lesko și Culiță Sterp, colaborare hot: au lansat împreună „Ivanko”

Anna Lesko își surprinde fanii cu o colaborare inedită și lansează alături de Culiță Sterp „Ivanko”, o piesă inspirată din folclorul ucrainean.

Cei doi artiști și-au unit forțele și au găsit rețeta perfectă pentru „Ivanko”, un single fresh, cu versuri în ucraineană și română, despre o poveste de dragoste pură, ce doar în basme se mai poate întâlni. Piesa este însoțită de un videoclip colorat, cu influențe pop-art și vibe-uri pozitive, regizat de Alex Ceaușu.

„Toată copilăria mea, mama și bunica mea mi-au vorbit în ucraineană, mi-au cântat, mi-au alinat durerea și m-au adormit. Din acest motiv cânt în această limbă dragă mie, ucraineană, chiar dacă nu este limba pe care eu o vorbesc zi de zi. «Ivanko» este despre un Ion care o curtează atât de frumos pe ea, pe Galea, așa o cheamă pe ea. O urmărește prin toate livezile prin care ea se plimbă și povestește cât de frumoase sunt livezile respective, cum sunt nopțile și diminețile alături de el, însă totul este în mintea ei de fapt. El o tot dojenește, o curtează, umblă după ea când se duce la fântână, felul în care ea îl privește - totul este descris în acestă piesă. «Ivanko» este despre o poveste de dragoste dintre el și ea, o dragoste din vremurile respective, care ținea de priviri, de limbajul trupului, și inclusiv de circumstanțele în care el o întâlnea pe ea. Cuvintele sunt greu de tradus pentru că au altă consistență în limba ucraineană, de aceea nu am încercat să traducem. Așa că în piesă eu cânt în limba ucreaineană, iar Culiță cântă partea lui în limba română”, povestește Anna despre noul proiect.

Pentru „Ivanko”, artista a colaborat cu hitmaker-ul Costi Ioniță și Alina Manolache, alături de care Anna a compus piesa. „Deși îl cunosc pe Costi Ioniță din perioada în care am lucrat la «Inocența», o piesă sensibilă, romantică și extrem de apreciată, abia acum a venit momentul să colaborăm pentru piesa «Ivanko». Mi-a plăcut foarte mult vibe-ul pe care mi l-au transmis el și Alex Ceaușu, gândirea lor vis-a-vis de muzica din ziua de astăzi și mai ales faptul că sunt foarte deschiși către noile oportunități. Muzica este făcută să ne aducă mereu împreună și nicidecum să ne despartă. Am acceptat această provocare și sunt foarte încântată de tot ce a ieșit”, adaugă artista.

„Atât Costi, cât și Anna sunt doi oameni minunați pe care mă bucur foarte mult că i-am cunoscut și mi-ar plăcea să mai colaborăm și pe viitor. În urmă cu câteva luni, mi-a scris Anna și am fost foarte entuziasmat când am auzit că și Costi este implicat în proiect. Am ajuns la studio, iar înainte să începem treaba, am spus împreună o rugăciune. Am fost foarte impresionat de Costi, este un om foarte sufletist, modest și talentat. Pentru «Ivanko» simt că am ieșit un pic din zona de confort, este o abordare și un gen diferit de până acum. A fost o plăcere să colaborez cu Anna, este o artistă excepțională, mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ea. Sper să vă bucurați de piesa asta și să o ascultați”, adaugă Culiță.

