Carmen de la Sălciua, din nou pe locul 1 în trending! Cu ce piesa i-a cucerit pe români

Anul 2021 a început foarte promițător pentru Carmen de la Sălciua: a lansat deja o nouă melodie, „Greșeala noastră”, care a ajuns direct pe locul 1 în trending pe YouTube!

Piesa lansată de faimoasa cântăreață este una tristă, de dragoste, în care cântă despre greșelile din viața ei, și a adunat aproape 1 milion de vizualizări.

Citește și

„Nici nu vă puteți imagina cât de fericită sunt că Dumnezeu a pus în mine acest dar de a cânta și că pot să vă transmit atâtea emoții și trăiri prin melodiile mele! Și da, mereu am ales calea cea mai grea, pentru că știu că duce spre destinații frumoase! Și pe mine m-a adus în vârf. Am avut o perioadă în care am lipsit din peisaj. Acest loc 1 din trending mi-a confirmat faptul că am fost și sunt un artist iubit și vă promit că anul acesta o să vin cu noutăți nu doar muzicale, ci noutăți din viața mea personală, pentru că știu că mulți mi-ați scris să fiu mai aproape de voi și prin omul Carmen, nu doar prin artistul Carmen”, a spus Carmen de la Salciua.

foto: PR

Vezi și: Neti Sandu, previziuni pentru anul 2021. Ce se va întâmpla cu fiecare zodie în parte