Colaborare surpriză: What’s UP și Jador lansează „Ce n-aș da”

După ce a colaborat cu Boier Bibescu, Doddy, Shify și Aspy pentru „Ochelarii”, What’s Up își surprinde fanii cu o nouă piesă și lansează „Ce n-aș da”, împreună cu Jador.

Cu un sound catchy, acorduri de vioară, beat-uri pop și elemente orientale, „Ce n-aș da” subliniază esența primei întâlniri, dar și dorința de a fi alături de acea persoană care reușește să îți capteze atenția. What’s Up s-a implicat trup și suflet în realizarea acestui proiect și a creat conceptul și scenariul videoclipului.

„Sunt foarte fericit de această colaborare, m-am bucurat foarte mult când am văzut că lui Jador îi place ideea mea, sper că fanii noștri vor aprecia această fuziune muzicală și o vor primi cu brațele deschise. Pentru sufletul meu, este un proiect special având în vedere că de această dată nu mai sunt doar cantautor, așa cum mi-am obișnuit fanii; la clipul acestei piese am scris scenariul, am fost și regizor și actor, a fost greu, dar foarte plăcut în același timp”, mărturisește What’s Up.

„Într-o zi am primit un mesaj de la What’s Up pe WhatsApp și mi-a trimis această piesă. Am ascultat-o și mi-a plăcut refrenul maxim! Mi s-a părut foarte tare piesa și într-un timp scurt ne-am întâlnit la studio ca s-o înregistrăm. Mă bucur că lansăm «Ce n-aș da» împreună. What’s Up este un om foarte energic, pus pe treabă și foarte talentat”, adaugă Jador.

„Ce n-aș da” este compusă de către What’s Up alături de Andrei Tiberiu Maria (Smiley), Șerban Cazan și Roland Kiss. Videoclipul piesei este unul vibrant, fun, în care artiștii cântă și dansează ca la cea mai tare petrecere, iar în același timp luptă pentru inima aceleiași femei, deși omit că de cele mai multe ori când doi se ceartă, al treilea căștigă.

