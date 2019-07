Cum a fost concertul lui Ed Sheeran de la București: ”Vreau să-mi pierd vocea aici, cu voi!”

”I'm in love with de shape of you, București”, a cântat Ed Sheeran miercuri seara, pe Arena Națională, în fața a aproximativ 50.000 de fani în extaz.

”Îmi doream de mult să ajung în România și acum visul mi s-a împlinit. Mai stau trei zile în frumoasa voastră țară ca să o vizitez”, a precizat cântărețul englez în timpul concertului care a ridicat în picioare, pe stadionul Arena Națională, din București, 50.000 de oameni.

Citește și: Ed Sheeran s-a căsătorit în secret. Cum arată soția lui

Așa cum anunțaseră organizatorii înaintea concertului, Ed Sheeran a urcat pe scenă fără orchestră, backing vocals sau dansatori, s-a bazat doar pe vocea lui, o chitară acustică și o pedală looper personalizată. Spectacolul a fost însă de milioane, pentru că cine are nevoie de backing vocals când 50.000 de oameni cântă în același glas toată versurile pieselor?

Anunțat pentru ora 18.00, evenimentul a început la 18.45, cu Zara Larsson, unul dintre cei doi artiști care au cântat în deschidere. Îmbrăcată într-o salopetă mulată și complet transparentă, frumoasa cântăreață din Suedia a animat publicul interpretând câteva dintre cele mai cunoscute piese ale sale, precum "Ain't My Fault" sau "Symphony". I-a urmat pe scenă englezul James Bay, care s-a declarat încântat să cânte în fața unui public atât de impresionant, iar fanii au fredonat alături de acesta piese precum ”Peer Presure” sau hitul care l-a consacrat ”Hold Back The River”.

FOTO: Mihai Anghel

Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

În jurul orei 21.00, stadionul a prins viață și glas în momentul în care Ed Sheeran a urcat, cu o chitară în brațe, pe scenă. Îmbrăcat simplu, cu blugi și un tricou închis la culoare, care îi dezvelea brațele pline de tatuaje colorate, cu o chică roșcată, ciufulit, Sheeran a salutat mulțimea entuziastă. Înainte de a începe concertul în forță, cu piesa ”Castle on the Hill”, artistul englez a precizat, zâmbind amuzant: ”Dacă nu știți piesele, va fi o noapte lungă pentru voi”.

Deși concertul face parte din turneul de promovare a albumului ”Divide”, Ed Sheeran a cântat și piese mai vechi, dar și unele extrem de noi, de pe materialul discografic pe care îl va lansa chiar săptămâna viitoare.

”Ce faceți, București, vă distrați? Vă simțiți bine?”. Artistul a preferat să se adreseze publicului nu cu tradiționalul ”Bucharest”, cum fac majoritatea artiștilor străini veniți să cânte în România, ci cu mai neaoșul ”București”, interacționând cu cei 50.000 de fani ai săi de fiecare dată când termina o piesă și mai bea, însetat, câteva guri de apă. ”Nu mă interesează să cântați corect, lăsați-mă pe mine să mă preocup cu asta, mă interesează să cântați cât mai tare, din toți rărunchii. Vreau să-mi pierd vocea aici, cu voi. Am trei zile de stat în România, am timp să mi-o recuperez”.

Timp de două ore, artistul și-a delectat publicul cu piese precum ”Galway Girl”, ”Beautiful People”, ”Eraser”, ”I Don't Care”, dar și mai celebrele ”I See Fire”, ”Photograph” sau ”Perfect”, în timpul căreia s-a oprit din cântat pentru a lăsa fanii să fredoneze singuri refrenul.

La rugămintea sa, înaintea unei piese lente, oamenii și-au aprins lanterna telefoanelor mobile, moment în care stadionul s-a luminat ca prin magie, ca și cum ar fi fost ziua în amiaza mare.

Impresionat, Ed Sheeran a spus, de mai multe ori pe durata concertul, că nu și-ar fi imaginat niciodată, atunci când era la început de drum, că va ajunge să cânte atât de departe de casă, tocmai în România, și să găsească aici atât de mulți fani înfocați. „Știți, eu am crescut într-un orășel mic, nu m-am gândit niciodată că o cânt în afara lui și, totuși, am ajuns aici, în România, țară pe care doream de multă vreme să o vizitez. Iar acum sunt aici. Și, în ciuda faptului că engleza nu este limba voastră maternă, e uimitor cum știți toate versurile cântecelor mele”.

Spre finalul concertului, artistul a interpretat ”Thinking Out Loud”, precizând, în glumă, că ”dacă nu știți versurile acestei piese, nu aveți ce să căutați aici”, obținând o reacție frenetică din partea publicului.

Andreea și Cabral Ibacka s-au aflat printre spectatorii concertului Ed Sheeran



Apoi, luminile s-a stins și Ed Sheeran a părăsit scena, doar pentru a se întoarce, după câteva minute, îmbrăcat cu tricoul Naționalei, galben, cu tricolorul pe piept, moment în care mulțimea s-a dezlănțuit în aplauze, urale și fluierături.

În această atmosferă incendiară, artistul a cântat, alături de cei 50.000 de fani, superhitul „Shape of You”. Pe piesa de final, Sheeran s-a urcat pe un piedestal și a fluturat steagul României, pe care apoi și l-a înfășurat în jurul gâtului.

Seara s-a încheiat perfect, o ploaie torențială căzând pe ultimele acorduri și punând punct spectacolului.

Fotografii: Mihai Anghel