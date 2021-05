Edward Sanda & Anastasia au lansat astazi piesa „Ce le place fetelor”.

Au lansat o piesă nouă care promite și, pentru protv.ro, au răspuns la întrebări care introduc fanii mai mult în lumea muzicii lor.

ANASTASIA

Cum ai ajuns să colaborezi cu Edward Sanda?

Pe Eduard îl cunosc de aproximativ doi ani și nu mi-a trecut prin cap că vom face piesă împreună, mi se părea că avem stiluri muzicale diferite. Totul a plecat de la întrebarea “Ce le place fetelor?”, mă întrebase pe terasă la studio, la Famous Production. Peste 10 minute făcusem împreună refrenul acolo și am urcat imediat în studio să înregistrăm ideea.

Anastasia, ce le place fetelor?



Grea întrebare. Le place muzica, iubirea și pantofii, dar depinde în ce zi a lunii se pune problema, de anotimp sau dacă e mercur în retrograd.

Ce colaborări și piese mai ai în lucru?

Am foarte multe piese în lucru, cât pentru un album. Printre ele am si colaborări cu nume cunoscute, dar voi vorbi despre asta foarte curând.





Dacă ar fi să alegi între cântat și compus, ce ai alege?

Aleg să nu aleg, le vreau pe amândouă!





Cum a început drumul tău în industria muzicală?



În adolescență căutam peste tot ocazii de a cânta pe scenă, îmi aduc aminte că am participat la un concurs de Miss, doar pentru că aveau probă artistică. În timpul facultății mi-am dat seama că muzica e calea mea, am participat la X-Factor, după am ajuns în studio la Vanotek și cu ajutorul lui am lansat prima piesă scrisă de mine.





Un artist de la noi sau din afară cu care ți-ai dori să colaborezi pe viitor.

Îmi plac Khalid și Doja Cat!





Ce piesă asculți pe repeat acum?

Ce le place fetelor!

Și apropo de asta, îți asculți propriile piese?

Da, ascult mult și piesele în fază de proiect, nu am liniște până nu le găsesc rezolvarea.



Spune-ne versul preferat din piesa „Ce le place fetelor”, sau versul în care te regăsești cel mai mult.

“Am vise și un plan

Nu arunc timpul meu pe geam

Doar pentru o partidă”

Mă regăsesc foarte mult aici de când am învățat să nu mă mulțumesc cu puțin când vine vorba de o relație, filtrez înainte să flirtez.

Care a fost cea mai simpatică reacție de la cei apropiați, prieteni sau familie, când au ascultat pentru prima oară noua ta piesă?

Mi se pare simpatic faptul că a fost fredonată de băieți în repetate rânduri la studio, credeam că doar fetele vor reacționa la piesa asta.



EDWARD SANDA





Edward, trăiești o frumoasă poveste de iubire alături de Cleopatra Stratan – asta te-a făcut să descoperi ce le place fetelor?

Aș putea spune că piesa “Ce le place fetelor” nu o caracterizează pe Cleo pentru că ea e specială, unică și diferită. În experiențele anterioare am descoperit ceea ce am spus în piesă.





Spune-ne cum ți-a venit ideea piesei și de ce o colaborare cu Anastasia?

Ideea piesei a pornit de la mine, într-o zi pe terasă la studio Famous Production când, îi spuneam Anastasiei că aș vrea să fac o piesă despre indecizia pe care o au majoritatea fetelor și ideea a prins contur foarte rapid.



Pe scurt, ce le place fetelor? Și ce îi place Cleopatrei, iubita ta?

Cum spune și versul piesei “ Nici ele nu știu ce vor”. Lui Cleo îi place cel mai mult timpul petrecut cu mine și mie la fel!



Să ne așteptăm, pe viitor, și la o colaborare muzicală cu Cleopatra?

Da. Deja avem câteva piese pregătite și spre finalul verii vom lansa a 3-a noastră piesa.



Știm că Ce le place fetelor este a treia piesă de pe EP-ul tău, Scântei în mintea mea. La ce piese și colaborări să ne mai așteptăm? La ce mai lucrezi acum?

Voi mai lansa încă 2 piese care fac parte din același EP iar una dintre ele este în colaborare cu El Nino. Acum lucrez mai mult pentru alți artiști pentru că eu am pregătit foarte mult material muzical pentru anul asta.



Din piesa asta înțelegem ce le place fetelor, dar băieților? Ce le place lor? Și ce îți place ție într-o relație?

Asta depinde foarte mult de fiecare în parte. Mie îmi place să fiu înconjurat de oameni cu un vibe plăcut, de la care am ce învața. În schimb, într-o relație, îmi place sinceritatea, respectul și înțelegerea.





Te-ai lansat în industria muzicală ca solist – cum ai ajuns să compui piese? Cine ți-a fost mentor?

Mi-am dorit de când m-am lansat să pot “să le fac pe toate” și am furat meserie de la colegii mei de studio Randi, Shandree și Mario Morreti.



Piesa aceasta este compusă împreună cu Anastasia – cum ați procedat? Cine a scris versurile și cine linia melodică?

Amândoi am compus și versurile și linia în aceeași măsura și totul a curs foarte frumos. Anastasia este o fata foarte talentată cu un viitor strălucit!



Spune-ne versul preferat din piesa „Ce le place fetelor”, sau versul în care te regăsești cel mai mult.

Cam toată piesa am trăit-o la un moment dat pe pielea mea. Dar versul în care mă regăsesc cel mai mult este “ Ba ușor, ba ignor, ba nu vor, ba le e dor” .



Care a fost cea mai simpatică reacție de la cei apropiați, prieteni sau familie, când au ascultat pentru prima oară noua ta piesă?

Sora mea, Elizabeth, care are doar 3 ani, reacționează foarte plăcut la piesa asta, cum nu a reacționat la fel la celelalte și îmi spune mereu ca vrea sa o asculte.

