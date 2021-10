Fetele din trupa t.A.T.u se reunesc după 10 ani. Cum arată acum rusoaicele care au făcut furori

Una dintre fostele soliste ale trupei t.A.T.u din Rusia, Lena Katina, și-a surprins admiratorii cu un anunț neașteptat. Se pare că fanii își vor putea vedea din nou celebrul duo pe scenă.

Trupa t.A.T.u, formată din Lena Katina și Yulia Volkova, a cucerit imediat publicul tânăr în anul în 1999, când s-a lansat. Două apariții interesante: una roșcată, alta brunetă, care dădeau impresia că formează un cuplu, au atras imediat atenția publicului. În anii 2000 au făcut furori pe scenă cu melodii precum „All about us”, „Nas ne dogonyat” sau „All the things she said”.

Spre dezamăgirea fanilor, în 2011 fetele au decis să-și încheie colaborarea și să urmeze o carieră solo. Cu toate acestea, au încântat publicul cu o reuniune creativă de trei ori. Iar în curând vor cânta din nou împreună. (vezi imagini în galeria foto)

În anul 2012, fetele au cântat și pe scena de la Vocea României.

Într-o conversație recentă cu fanii, Lena Katina a spus că în primăvara anului 2022 trupa t.A.T.u se va reuni. Informația a fost confirmată și de către Yulia Volkova, printr-un mesaj pe Instagram. Interpretele le-au sugerat admiratorilor să scrie în comentarii ce artiști își doresc să mai vadă pe scenă în concertul lor.

Lena Katina are un băiețel pe nume Alexandru, în vârstă de 6 ani.

Yulia Volkova este mama Victoriei, de 17 ani, și a lui Samir, în vârstă de 13 ani.



