Interviu exclusiv cu Topic, artistul neamț care a cucerit topurile din România cu ultima sa piesă

Piesa "Breaking Me" a ajuns în câteva luni pe toate radio-urile din Europa, inclusiv în topurile românești, generând milioane de vizualizări pe Youtube. Ce spune producatorul german despre România și succesul pe care l-a avut în țara noastră?

Ultima ta melodie, Breaking Me, este un mare hit în toată lumea și este nr.1 în România. Te așteptai să devină atât de cunoscută?

Nu, chiar deloc! Mă așteptăm să devină hit în Germania, dar nu mă gândeam că va deveni globală.



Cum s-a invit colaborarea cu A7S? Ce poți să ne spui despre acest proiect?

A7S și eu am început să lucrăm împreună în 2018, de atunci am mers în câteva călătorii de inspirație în US și Berlin. În una dintre aceste călătorii, în vara anului 2019, am compus Breaking Me. Am venit cu ideea inițială în Berlin, dar ne am blocat și am decis să amânăm pe altă zi. Apoi nu am mai lucrat la melodie pentru 2 luni, până când am decis că e momentul sa reluăm activitatea într-o călătorie pentru inspirație, în Miami.

Ascultă / descarcă piesa Breaking Me, aici.

Există o persoană în spatele acestei melodii? Este cineva sau ceva care te-a inspirat în compunerea “Breaking Me” ?

Breaking Me este despre o situație într-o relație cu o anumită dependență, în care cineva oferă mai mult și se “distruge” din cauza acestui fapt. Oricum, o melodie în sine nu este întotdeauna despre o situație anume care a fost experimentată de tine însuți, ci despre o emoție pe care mulți o cunosc și pot empatiza cu ea.

Melodia a fost recent descrisă ca fiind “un punct de întâlnire între o despărțire și beat-urile energice”. Eu personal cred că este descrierea cea adecvată a acestei piese.

Îmi place să descriu stilul meu muzical ca fiind “muzica melancolică de dans” – melodii care aduc variații de diferite emoții, dar în același timp corpul tău nu se poate opri din dans.



Ai fost vreodată în România? Sau ne poți spune dacă ai auzit povești despre țara noastră?

Nu! Dar mi-ar plăcea tare mult să vin în România. Am auzit că voi aveți petreceri nebune.



Cine te-a inspirat pe tine să devii DJ? Sau ai anumiți DJ pe care îi admiri?

Aș putea spune că sunt câțiva! Avicii, Swedish House Mafia și toți ceilalți dj din perioada 2010.



Cum te-a afectat pe tine această pandemie? Ce activități ai avut în aceste luni?

Au fost multe live gig-uri programate pentru 2020. Festivaluri și evenimente la care abia așteptam să particip. Multe dintre ele, e posibil să se amâne, deci eu sper la un festival reușit în timpul verii în anul 2021.

Principala mea activitate a fost: studio, studio și iar studio … ????

Am avut mai mult timp ca deobicei să creez mai multă muzică, pe care o voi lansa în următoarele luni.



Care va fi primul loc pe care îl vei vizita sau primul lucru pe care îl vei face după aceaste restricții?

Noi în Germania nu suntem în totalitate restricționați în acest moment, restaurantele se anunță că vor fi deschise curând. Cu siguranță tu trebuie să îți rezervi o masă în avans pentru că ei au câteva restricții ce trebuie respectate, dar eu sunt foarte bucuros că voi lua din nou masa în oraș.

Unul dintre lucrurile pe care îl aștept cu nerăbdare este să merg într-un final iarăși în club.