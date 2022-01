Kanye West, un nou caz „Djokovic” în Australia? „Nu contează cine ești, regula e regulă”

Hip-hop-ului Kanye West ia locul controversatului „caz Novak Djokovic” în Australia, după ce artistul a fost avertizat de prim-ministrul Scott că nevaccinat complet nu-și poate susține turneul de promovare al noului său album „Donda 2”.

„Ei bine, acestea sunt regulile aici. Ele spun că trebuie să fii complet vaccinat. Se aplică tuturor, așa cum am văzut de curând. Nu contează cine ești, regula e regulă. Dacă respecți regulile, poți veni (în Australia - n.r.). Dacă nu le respecți, nu poți veni. OK, vă mulțumesc”, a spus premierul Scott Morrison pentru The Guardian.

Anul trecut hip-hoper-ul era convins că vaccinul ar fi mai mult ca sigur un produs făcut de „fiarele care vor să distrugă omenirea.”

„Când au spus cum vor însănătoși lumea, ei s-au referit la vaccin. Sunt extrem de precaut. Acesta este semnul fiarei”, a spus el într-un interviu publicat în revusta Forbes.

„Am fost la Paris acum câteva săptămâni, apoi a trebuit să plec la Lisabona. Sunt vaccinat”, a ținut să explice West. „Am făcut doar o singură doză de vaccin. Nu am urmat chema completă încă”, menționează hiphopdx.com.



Australia, una dintre țările cu cea mai mare rată de vaccinare, a luptat ca și restul lumii cu un nou val exploziv de cazuri provocate de Omicron, mai exact 2 milioane infectați într-o singură lună.

Sâmbătă, 29 ianuarie, 97 de persoane au murit, după recordul înregistrat vineri de 98 de decese. În ciuda acestui fapt, surse din mai multe unități medicale au declarat că rata de spitalizare a scăzut.

Agentul lui West a declarat că deocamdată nu se știe ce va face cu următoarele turnee ce vor avea loc loc în aprilie la Coachella. Deocamdată, nu le-a anulat, însă pentru a le susține West trebuie să urmeze schema completă de vaccinare.

