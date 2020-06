Killa Fonic aduce III, un album care îmbină trei genuri muzicale!

Killa Fonic lansează, în parteneriat cu Virgin Radio, albumul III, un album care include piese realizate de-a lungul anului, în care artistul a aprofundat și alte stiluri față de cele cu care și-a obișnuit deja publicul. III vine cu un vibe nou, în care Killa a îmbinat trei genuri: trap, afro/ experimental și trap-core/ rap metal.

“Muzica mea e pentru cei ca mine, dar este deschisă și pentru cei care n-au mai pășit pe asemenea meleaguri, așa că trebuie să am grijă s-o dozez și să nu o irosesc. Am păstrat albumul trap, dar am adăugat și două arome din cel experimental și câteva din cel trap-core. Există un timp separat pentru orice. Denzel Washington a zis că, dacă bei prea multă apă, te îneci!”, a declarat Killa Fonic.

Intro, $mith & Wesson, Stai, Zei, Kpcoca, Groupies, 95 Porsche, Richie Rich, Diablo, Upgrade, Nimeni, Moodsetter, Ploaia divină, Fețe palide, Vis lucid, Zombie zero panarame și Distors sunt piesele care se regăsesc pe albumul III și care includ și colaborări cu Azteca, Nane și 911.

Albumul poate fi ascultat aici:



Fotografiile albumului au fost realizate de Dragoș Lăpădatu, iar grafica este semnată de Andrada Udrea.

Albumul Killa Fonic - III este disponibil și pe Shop-ul Global Records, în librăriile Cărturești, dar și online, și în rețeaua Sneaker Industry.