Killa Fonic lansează clipul piesei „Miami Bici”, aflată pe coloana sonoră a filmului cu același nume

Killa Fonic, artist Global Records, lansează clipul piesei „Miami Bici” – care constituie coloana sonoră a filmului cu același nume, ce urmează să fie lansat din 21 februarie în cinematografele din România.

În clip apar și cele două personaje principale interpretate de BRomania și Codin Maticiuc, precum și regizorul filmului, Jesús del Cerro.

Killa Fonic a povestit: „Mesajul piesei este mesajul filmului: este vorba despre doi români care ajung la Miami și încearcă să facă bani pe căi ilegale. Este o comedie cu un vibe internațional. De altfel, și piesa are un sound american, presărat cu anecdote românești tradiționale.

Codin m-a invitat să vedem filmul, pentru că își dorea o piesă care să fie tema principală. După vizionare, am mers la studio la Global Records și am compus piesa într-o seară alături de Alex Ghinea (911). Mă regăsesc în povestea filmului, când eram mai mic visam să ajung împreună cu vărul meu, din Italia, unde locuiam atunci, la Miami.”.







"Miami mami

Am plecat să fac banii

Un vis românesc golan

Am plecat peste ocean"

Clipul a fost filmat în studio, unde Killa, alături de Codin, BROmania, Jesus, membri ai clanului KHK și fotomodele s-au distrat la o petrecere improvizată pe o barcă.

„Codin a avut ideea aceasta – să alternăm clipul cu scene din film. Așa că am selectat niște momente-cheie pe care le-am suprapus cu filmarea noastră din studio, de pe barcă. Ne-am adunat cu toții și ne-am distrat ca la o petrecere din anii 90.”

Echipa de filmare a fost formată din Raluca Netca și Alex Chițu, care au înțeles foarte bine spiritul filmului și au reușit să redea atmosfera de „Miami Bici”.