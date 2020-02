Liviu Teodorescu lanseaza o piesa manifest la inceput de an – Cerule – feat. BRUJA

Liviu Teodorescu incepe anul 2020 cu o piesa manifest, “Cerule”, featuring excentrica BRUJA. “Cerule” reintrageste ideea ca omul trebuie sa ramana intr-o stransa legatura cu mediul incojurator si cu tot ce ofera acesta. Piesa expune in versuri faptul ca oamenii ar trebui sa fie mai constienti in legatura cu ce se intampla in natura, sa lase ego-ul deoparte si sa aiba grija de toate elementele ei.

„#Cerule e o piesa cu un mesaj care se potriveste cu atmosfera de pe Glob din acest moment. Uneori, arta are rolul de a-i pune omului oglinda in fata. De aici, avem 2 optiuni: sa actionam si sa incepem schimbarea cu fiecare dintre noi, sau sa ne mintim in continuare ca e totul bine si sa asteptam momentul in care necesitatea schimbarii va deveni o presiune uriasa. Pentru mine, schimbarea inseamna sa incerc sa fiu mai responsabil si sa raspandesc in jur intelegere si compasiune. Si, cel mai important, sa fiu sincer cu mine, ca sa pot fi sincer si cu ceilalti”, declara Liviu Teodorescu.

Pentru videoclip, Liviu Teodorescu a lucrat cu Cris Blaziny, cel care a regizat ultimele clipuri ale artistului. Imaginile au fost surprinse intr-o zi insorita, dar friguroasa de iarna, intr-o padure in apropiere de de Bucuresti. Liviu si Bruja au avut de infruntat un frig naprasnic, insa rezultatele sunt pe masura asteptarilor. Unde mai pui ca pentru un effect si mai dramatic, au fost folosite masini de fum si de vant, realizand astfel set-up-ul complet.

Muzica si textul piesei au fost realizate de Liviu Teodorescu, alaturi de Bruja si Iulia Iacob, pentru productie a lucrat cu Ionut Vasilache, iar mix & master-ul a fost dealizat de Max Kissaru.

Liviu Teodorescu este, cu siguranţă, una dintre cele mai bune voci masculine din România, piesele sale au milioane de vizualizări pe YouTube, iar contul lui de Instagram și canalul propriu de YouTube numără peste 650 de mii de urmăritori fiecare. Artist și compozitor, Liviu Teodorescu s-a lansat în industria muzicală odată cu apariţia în cadrul emisiunii concurs „Vocea României”. De atunci a lansat numeroase hit-uri și are propriul studio de producție muzicală, LiTE Music. „Fanele”, „Ești Piesă”, "Obsesie", “Lista de Păcate” sau „Ascultă” sunt doar câteva dintre piesele care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube.