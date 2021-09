Premiile MTV Video Music Awards 2021: Lista câștigătorilor. Justin Bieber a fost desemnat artistul anului

Premiile MTV Video Music 2021 au avut loc duminică, la Barclays Center din New York. Doja Cat a găzduit transmisia live, care a fost difuzată pe MTV.

Justin Bieber a fost marele câștigător al serii, fiind premiat la categoriile Artistul anului și Cel mai bun cântec pop. Olivia Rodrigo a primit trofeul pentru Cântecul anului, iar Lil Nas X a câștigat râvnitul premiu Videoclipul anului.

Lista completă a câștigătorilor:

Videoclipul anului – „Montero (Call Me By Your Name)” – Lil Nas X, Columbia Records

Artistul anului – Justin Bieber





Justin Bieber a apărut la eveniment într-o ținută atipică. Artistul a ales o pereche de blugi foarte largi, dar și un sacou cu vreo două mărimi mai mari pe sub care purta un hanorac negru. În schimb soția lui, modelul Hailey Bieber a ales o rochie foarte elegantă și feminină. ( vezi galeria foto)



Cântecul anului – „Drivers License” – Olivia Rodrigo, Geffen Records

Cel mai bun artist debutant – Olivia Rodrigo





Cea mai bună performanță a anului – „Drivers License” – Olivia Rodrigo, Geffen Records

Cea mai bună colaborare – „Kiss Me More” – Doja Cat ft. SZA, Kemosabe Records / RCA Records

Cel mai bun cântec pop – „Peaches” – Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon, Def Jam

Cea mai bună piesă hip-hop – „Franchise” – Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A., Cactus Jack / Epic Records

Cea mai bună piesă rock – „My Ex’s Best Friend” – Machine Gun Kelly ft. Blackbear, Bad Boy / Interscope Records

Cea mai bună piesă latino – „Lo Vas A Olvidar” – Billie Eilish & ROSALÍA

Cea mai bună piesă R&B – Leave the Door Open” – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, Aftermath Entertainment / Atlantic Records

Cea mai bună piesă K-pop – „Butter” – BTS, Bighit Music

Video For Good – „Your Power” – Billie Eilish, Darkroom

Cea mai bună regie – „Montero (Call Me By Your Name)” – Lil Nas X directed by: Lil Nas X and Tanu Muino

Cea mai bună imagine – „Brown Skin Girl” – Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid, Cinematography by: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, Mohammaed Atta Ahmed, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant, Parkwood Entertainment / Columbia Records

Cea mai bună coregrafie – „Treat People With Kindness” – Harry Styles



Lil Nas X pe scena MTV Video Music Awards 2021



Sursă foto: Getty Images

