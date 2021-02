Rita Ora și Imanbek, împreună pentru un EP ce-ți taie respirația: „Bang”

Rita Ora și Imanbek, DJ-ul și producer-ul din spatele „Roses”, hit ce a stat peste 20 de săptămâni în top 10 Airplay în România, au făcut echipă pentru un super EP: „Bang”. Cei doi artiști care au cucerit lumea au compus și produs împreună pe Zoom un EP ce conține patru piese, creând o colaborare mondială în adevăratul sens al cuvântului.

„Când am început acest proiect, voiam să dezvoltăm conexiuni creative cu alți artiști”, povestește Rita. „Colaborarea cu Imanbek a fost o experiență extraordinară, am avut întâlniri pe Zoom și am discutat despre muzică, așa că a trebuit să ne adaptăm la un nou mod de recording. Este uimitor cât de importantă este tehnologia, ca noi să putem crea această conexiune. Muzica este cu adevărat un limbaj universal iar acest EP este o dovadă clară că procesul creativ are puterea de a depăși orice obstacol care ne separă”, adaugă artistă.

Citește și

„Bang” este o colecție impresionantă de piese, care îmbină influențe pop și elemente din cultura clubbing-ului anilor '80 și '90. Cele patru piese de pe EP-ul lansat de către Cat Music în România au fost compuse atât de Imanbek, DJ-ul care a devenit primul producător din Europa de Est ce a intrat în Top 5 în Billboard Hot 100, cât și de Rita Ora, artista care deține recordul pentru cele mai multe single-uri lansate ce au ajuns în Top 10.

„Acest proiect a fost o colaborare la nivel mondial, care include unii dintre artiștii și producătorii mei preferați. EP-ul ne-a reunit nu numai creativ, ci și la nivel personal”, povestește Imanbek despre „Bang”.

Pentru primul single extras de pe EP, Rita Ora și Imanbek au colaborat cu David Guetta și Gunna. „BIG" este un statement muzical și o piesă care, cu siguranță, își merită numele. „BIG" este însoțit de un videoclip filmat în Bulgaria, în care Rita apare îmbrăcată în haine tradiționale albaneze într-un decor în care fantezia și realitatea se întâlnesc.

„A fost o plăcere să colaborez cu Rita pentru «BIG». Am lucrat împreună mult la această melodie, iar Gunna o face și mai bună! A fost grozav să lucrez cu Imanbek pe partea de producție. Toți sunt incredibili de talentați și sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect. Suntem foarte încântați să împărtășim lumii în sfârșit această piesă”, povestește David.

Pe noul EP se regăsesc și alte trei piese ce vin cu noi surprize și colaborări fresh: „Bang Bang”, „Mood” (feat. Khea) și „The One”.

foto: PR; Profimedia Images

Vezi și: Află ce îți pregătește TikTok anul ăsta!