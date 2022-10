Theo Rose și Horia Brenciu au lansat piesa „Dacă ai ști”. Fanii au fost cuceriți: „Fără cuvinte, piele de găină şi lacrimi...”

Este poate cea mai așteptată piesă a toamnei, pe care au anunțat-o de ceva timp Theo Rose și Horia Brenciu. Astăzi, melodia „Dacă ai ști” s-a auzit la radio, iar videoclipul a fost lansat pe YouTube.

Fanii entuziasmați au scris sute de comentarii pe rețelele sociale, după ce au ascultată varianta integrală a piesei. Theo Rose și Horia Brenciu au cântat doar o parte din ea în podcastul artistului, în vara acestui an.

„Este pentru prima dată când produc o piesă la cererea publicului. Totul a început în primul sezon de LUCRURI SIMPLE, când alături de Theo Rose am cântat o piesă mai veche, de-a mea, “DACĂ AI STI”. După ce am postat podcastul, amândoi am primit o avalanșă de mesaje de la voi care spunea un singur lucru: “Faceți piesa asta împreuna”!”, a spus Horia Brenciu

„Ce piesa emoționantă! M-ați făcut să plâng! Sunteți minunați!,

„Ceva mai superb nu am ascultat anul acesta. Bravo!”

„Două vocii minunate, felicitări!,

„Doamne ce voci,ce energie emiteți, oameni frumoși”,

„Wow...fără cuvinte... nu îşi au rostul. Piele de găină şi lacrimi în ochi. Atât”,

„O urmăresc cu deosebit interes pe Theo Rose în noul serial de la ProTV "Clanul"! Felicitări pentru rolul interpretat acolo cât și pentru această piesă împreună cu Brenciu!”, sunt doar câteva dintre mesajele scrise de admiratori, în câteva ore de la lansare.

Theo Rose a fost invitată în podcastul lui Horia Brenciu - „Lucruri simple”, unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre personalitatea ei și despre evenimentele care i-au marcat parcursul profesional.

Sursă foto:arhiva PRO TV, Instagram/ horiabrenciu, theorose.official