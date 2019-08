UNTOLD 2019. EXCLUSIV Armin van Buuren: ”Tocmai am lansat o piesă în limba română. Videoclipul va fi filmat în România

Vineri, 2 august, celebrul DJ Armin van Buuren mixează pe scena UNTOLD 2019, ocazie cu care a acordat în exclusivitate un interviu pentru protvplus.ro, în care a vorbit despre atașamentul său față de România și fanii români.

Armin van Buuren, care a compus și imnul oficial al festivalului UNTOLD 2019, a promis fanilor cel mai lung show pe scena unui festival din toată cariera sa.

Într-o discuție cu reporterul PRO TV Cătălina Oprea, DJ-ul olandez a mărturisit: ”Am o legătură specială cu țara voastră, aici am show-uri pe care nu le fac nicăieri în altă parte”.

Întrebat dacă s-ar muta în România, Armin nu a exclus posibilitatea, spunând că avem o țară frumoasă, în special litoralul. ”Bucureștiul este nemaipomenit. Am văzut câteva locuri din țara asta și este superbă”.

Locul său favorit este Constanța. ”Am mixat de două ori acolo, pentru Neversea dar și în trecut. Înțeleg de ce se duc o mulțime de oameni în vacanță acolo”.

Armin van Bureen a mai vorbit și despre felul în care își dozează show-ul, mărturisind că, uneori, simte că 2-3 ore care îi revin într-un festival nu îi sunt de ajuns.

Întrebat dacă se teme de ceva când urcă pe scenă, DJ-ul olandez a dezvăluit că, de fiecare dată, există teama că ar putea să cadă sunetul sau să vină cineva pe scenă să-l atace. ”Sunt multe lucruri care pot merge prost, dar mă concentrez pe părțile pozitive. Am o echipă grozavă care are grijă de mine, nu am de ce să îmi fac griji”.

Cât despre colaborarea cu un artist român, Armin a dezvăluit: ”O să-ți spun un secret. Tocmai am lansat o piesă în limba română cu Alexandra Bădoi, se numește Cosmos. Videoclipul va fi filmat în România”.

Întrebat dacă are tabuuri cât privește muzica pe care o mixează, Armin Van Buuren a răspuns: ”De-a lungul carierei, am avut câteva combinații de-a dreptul îndrăznețe, de exemplul piesele cu Kensington sau Mr Probz, am lucrat cu orchestre, am lucrat cu artiști din România, cu artiști olandezi, deci nu pot să spun nu. Trance-ul este preferatul meu, dar îmi place să experimentez, deci sunt deschis oricărui tip de muzică, dar întotdeauna trebuie să aibă o legătură cu rădăcinile mele muzicale.

Recent, am ieșit din zona mea de confort, dar fanii mei adevărați știu că mă întorc întotdeauna la trance. Deci, ca să îți răspund la întrebare, sunt deschis la orice”.

La final, Armin van Buuren a mărturisit că, de-a lungul anilor, fanii au aruncat în el cu sutiene, cu lenjerie intimă, dar și cu cuțite, cu sticle... ”Dacă ești artist și urci pe scenă, devii o țintă, dar asta face parte din job”.



