Vama la Arenele Romane – concert extraordinar pe 29 iulie

Trupa Vama va susține, pe 29 iulie 2022, un concert extraordinar la Arenele Romane din București, show live programat pentru al treilea an consecutiv la final de iulie.

Vama revine astfel la arena din Parcul Carol cu un show care poate fi considerat deja un eveniment tradițional, după cum remarcă Tudor Chirilă, dar cu multe surprize față de cel din 2020 sau cel de anul trecut, desfășurate într-o perioadă în care componenții formației s-au autoproclamat „Regii pandemiei”.

După turneul național de mare succes cu spectacolul „Visul American” („Drinking in America”) de Eric Bogosian, în regia Iarinei Demian, Tudor Chirilă, jurat în următorul sezon al show-ului «Vocea României» de la Pro TV, promite fanilor „o cântare altfel” la Arenele Romane.

„Concertul Vama de la Arenele Romane devine o tradiție. Pe 29 iulie 2020, am cântat în fața a 350 de oameni obligați să stea jos, distanțați și purtând măști timp de două ore. A fost singurul concert din acea vară la Arene. 2021 a fost mai blând cu restricțiile și ne-am adunat 2.500 de oameni, care și-au amintit de vremurile bune de la concerte. Anul ăsta nu mai avem nicio opreliște și ne adunăm din nou, a treia oară în final de iulie, cu speranța că vom fi și mai mulți. Deja ne gândim ce față o să dăm concertului din acest an. Cum o să arate scena, ce o să cântâm, dar, mai ales, cum o să cântăm, pentru că suntem într-o perioadă cu chef de lucru și umblăm la piese ceva de speriat. Reorchestrăm, modificăm, scriem cântece noi, căutăm colaborări, remixăm, reîmprospătăm show-ul Vama live. Și toate astea sigur o să se adune într-o cântare altfel. Foarte altfel. Ne vedem pe 29. Be there!”, a declarat solistul trupei Vama.

Celebra formație va concerta cu această ocazie în spațiul în care a lansat albumul omonim, „Vama”, în 2008. Trupa Vama este compusă din Tudor Chirilă - voce, Eugen Caminschi - chitară, Gelu Ionescu - claviaturi, Lucian „Clopo” Cioargă - tobe şi Dan Lucian Opriș - bas.

Concertul Vama din 29 iulie 2022 este organizat de Media Group Services International. Biletele au fost puse în vânzare pe iabilet.ro.

Sursă foto: Vama/Facebook