ZADI lansează clipul piesei „Hold me tight” – o melodie dance R&B, cu un vizual visător și un sound fresh

ZADI lansează clipul piesei „Hold me tight”, o piesă care vorbește despre iubirea intensă care te determină să cedezi controlul este cedat intenționat partenerului.

Este o poveste despre pasiune și intensitate, spusă de Zadi, o artistă și compozitoare care face parte din echipa DeMoga Music din 2015.

Piesa "Hold Me Tight" este scrisă de Zadi și Marius Moga și produsă de Ionuț Marius Vasilache și Alex Cotoi, fiind o co-producție inedită între DeMoga Music și Global Records.

ZADI este la cea de-a doua lansare din cariera sa de artist, prima sa apariție fiind cu piesa Your Attention, in colaborare cu Irina Flow. ZADI este deja un writer consacrat și de-a lungul carierei sale a lucrat cu nume mari, printre care Fedde Le Grand, Dub FX, Ilkay Secan, Marius Moga, Monoir, Brianna, Șerban Cazan, Paul Damixie, What's Up, Florian Rus.

ZADI este o artistă fresh, complexă, care compune și reușește să aducă un sound dance R&B prin timbrul special, plin de sensibilitate.

„Piesa <<Hold Me Tight>> este o declarație de dragoste care îmbină răul și binele dintr-o relație. E un echilibru. Nu se poate rău fără bine, nici invers. Piesa are o parte în care spun <<you take control of my mind>>. E adevărat, sunt momente de ceartă care pot fi depășite. Dar important este să ne dăm seama că uneori nu e nevoie de cuvinte, e suficient ca cineva să te ia in brațe, să îl simți aproape", a povestit ZADI.



Videoclipul piesei a fost regizat de către Hortensiu Atanasie și are o dinamică aparte, reușind să surprindă mai multe ipostaze ale vieții de cuplu.

„Am jucat împreună cu Chaddy, pe care atunci l-am cunoscut. M-a ajutat super mult faptul că el a înteles rolul de la început și totul a venit natural. A fost ca și când ne știam de dinainte, am avut o chimie foarte bună. Am încercat să transmitem lejeritatea dintre noi, momentele de tensiune, un parcurs normal al oricărei relații. Ne-am dat cu căruciorul în parcarea unui supermarket, cu barca în Cișmigiu, ne-a intrat apă în barcă, am trecut prin multe peripeții. Nu am simțit oboseala, chiar ne-am distrat”, a declarat ZADI.

Artista pregătește un EP care se numește „The year I met myself” și va cuprinde mai multe piese care vor avea un substrat puternic, dat chiar de experiențele sale.

„Anul acesta am trecut prin multe schimbări, am stat mult în studio și am scris despre asta. Am pus trăirile mele în multe pieseMi-am dat seama cât de importantă e vulnerabilitatea, am realizat ca e ok să nu știi lucruri atâta vreme cât vrei și ești dispus să le înveți”, spune ZADI.

Label-ul DeMoga Music este prezent pe piața muzicală din România din anul 2003 și s-a remarcat drept un hub creator de artiști și proiecte muzicale de success, printre care: Marius Moga, Morandi, What’s Up, ADDA, Liviu Teodorescu, Robert Toma, Mark Azekko, ZADI, Irina Flow, Norya, Sebastian Dobrincu, Tya, Ciprenko și mulți alții.

DeMoga Music Publishing cuprinde un roster de peste 20 de compozitori și producători. Catalogul DeMoga Music Publishing conține peste 500 de titluri muzicale, dintre care un număr mare de piese number one și hit-uri în top zece, dar și numeroase sincronizări în zona de advertising și film.