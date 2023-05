Survivor România 2023, 3 mai: Cine este concurentul care părăsește definitiv competiția

Concurenții fac primele declarații înainte de aflarea verdictului

Alexandra Porkolab a fost prima persoană care a vorbit despre ceea ce se întâmplă în Tribul Taino. Aceasta consideră că a fost acuzată de falsitate și manipulare pe nedrept de către Carmen Grebenișan, lucru care o deranjează enorm. Fetele au avut un schimb de replici dure chiar în fața Domnului Dan:

„Mi-a spus Carmen că le manipulez pe fetele din fostul trib al Războinicilor și că ele nu ies în față să vorbească din cauza mea. Nu mi se pare normal ca un astfel de om, cu o conduită ca a ei, să vină și să ofere oamenilor de acasă aceste lucruri. Se vede că jocul ăsta devine din ce în ce mai puternic și că suntem oameni din ce în ce mai puternici, dar unii calcă orice în picioare ca să ajungă până în ultimul lucru. Nu mi se pare corect”, a spus Alexandra.

„Mi-am spus părerea mea și a deranjat. E doar părerea mea, este și a Ștefaniei și a lui Krișan. Poate nu este așa, dar asta am văzut și am concluzionat eu.. N-are doza aia de sinceritate, încât să o vezi autentică. Fetelor, nu vă supărați pe mine. Asta a fost concluzia mea într-o lună!”, a spus Carmen.

Alexandra Ciomag a intervenit în discuție, întrebând-o pe Carmen care a fost momentul când a văzut-o manipulată de colega sa, Alexandra Porkolab:

„Ai spus că eu și Andreea nu am fost vocale!”, a spus Alexandra Ciomag.

Ștefania și Robert, primele declarații înainte să afle verdictul

Robert și Ștefania au făcut primele declarații înainte de a afla decizia telespectatorilor:

„Dacă până acum n-am leșinat în viața asta, acum sigur o să leșin. Am emoții foarte mari pentru că sunt la primul meu consiliu și nu îmi doresc să plec acasă. Am atât de mari emoții încât nici nu știu ce să spun.. Aștept să îmi spuneți cine a plecat acasă și sper să nu fiu eu. Simt că mai pot, simt că mai am multe să-mi demonstrez mie și mi-ar plăcea din suflet să rămân în concurs”, a spus Ștefania.

Robert a fost extrem de emoționat și a început să plângă înainte de a afla dacă va rămâne sau nu în competiție:

„Mă mușcam de limbă să nu plâng, dar... Nu plâng pentru că pot pleca acasă, ci pentru că mi-au venit în minte multe imagini cu oamenii ăștia frumoși și nu pot să mă abțin. Nu plâng că voi pleca acasă, ci că o să îmi fie dor de oamenii ăștia. Nu mă așteptam să fiu apropiat de niște oameni cu care nu mi-am dorit eu să fiu prieten, dar după 4 luni am ajuns să îmi fie dor. Nu mai am cuvinte. A fost cea mai emoționantă nominalizare dintre cele 4 și m-a bulversat, cutremurat...”, a spus Robert.

Domnul Dan i-a pronunțat numele. Cine părăsește definitiv Survivor România

Domnul Dan a făcut anunțul! Robert părăsește definitiv competiția Survior România!

Robert, primele declarații după ce a părăsit Survivor România

Robert a părăsit competiția Survivor România cu lacrimi în ochi! Concurentul nu își dorea deloc să plece din concurs în acest moment.

„Îmi doream să rămân în concurs. Vreau să le mulțumesc celor care m-au susținut, oamenilor de lângă mine cu care am conviețuit 4 luni, dumneavoastră... E uimitor ce am trăit, m-am dezvoltat pe toate planurile posibile.. O să îmi fie dor de Survivor România”, a spus el.

Andreea Moromete, criză de plâns și nervi din cauza eliminării lui Robert

După ce și-a luat rămas bun de la foștii colegi, Robert a îmbrățișat-o pe Andreea Moromete, care s-a arătat afectată de decizia telespectatorilor. Aceasta a avut o criză uriașă de plâns și de nervi și a țipat de față cu toată lumea:



„De ce mereu oamenii reali și corecți au de suferit?”, a spus ea.

