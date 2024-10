Asigurarea CASCO de la Groupama îți oferă mai multă încredere când te ciocnești de o problemă în trafic

În calitate de șoferi, se întâmplă uneori să nimerim în situații nedorite, iar pentru a depăși frica de neprevăzut, este bine să ne luăm măsuri de precauție. Află tot ce trebuie să știi despre Asigurarea facultativă auto Casco Gradual și utilitatea sa, pentru a lua cea mai bună decizie.

Conform statisticilor, circa 3.550 au fost rănite în accidente rutiere produse pe drumurile din ţară și peste 1.540 de persoane și-au pierdut viața şi alte, în anul 2023, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (link spre IGPR). E o cifră care pune România în topul mortalității pe șosele în Uniunea Europeană .

Gabriela Dima (Miss Wellington), câștigătoarea MasterChef 2022 a vorbit cu specialiștii Groupama și a aflat toate detaliile legate de Asigurarea facultativă auto CASCO. De când și-a achiziționat o mașină nouă, a decis să-i facă această asigurare, care îi oferă „o liniște psihică extraordinară”, după cum menționează chiar ea.

Avarii provocate de ciocniri, derapări, calamități, incediu, trăsnet, căderi de corpuri pe autovehicul, furt, vandalism, avarii provocate de autori necunoscuți și multe altele sunt acoperite de Asigurarea Casco de la Groupama. În plus, această asigurare vine la pachet si cu o serie de benificii:

Atunci când se înregistrează dosarul de daună ești notificat prin sms

Poți folosi aplicația Video asist pentru a face inspecția de risc a autovehiculului

Timpul de intervenție este de maxim o oră pentru avariile din Romania și de 4 ore pentru cele din străinătate (44 de țări din Europa), dacă optezi și pentru clauza suplimentară de asistență rutieră Premium

Asigurarea Casco de la Groupama are 5 variante de acoperire, la care poți adăuga mai multe clauze suplimentare, precum acoperirea daunelor produse exclusiv elementelor vitrate, garantarea valorii de nou (numai pentru autoturisme noi), clauza privind efectuarea reparatiei autovehiculului in orice unitate reparatoare etc.

Groupama, liderul pieţei de asigurări din România, parte a unui grup internaţional de asigurări şi servicii financiare, mutualist și cu o istorie de peste 100 de ani, este recunoscut pentru calitatea serviciilor şi soluţiile flexibile de asigurare.

Groupama are grijă să fii mereu în siguranță, fie că ai pornit la drum sau că te afli în propria locuință. Compania de asigurări este partener de nădejde și pentru protagoniștii emisiunii „Visuri la cheie”.

Vezi mai multe detalii în materialul video: