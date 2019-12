A slăbit 33 de kilograme și arată spectaculos! Amalia Năstase uimește pe toată lumea

Prezentă la Festivalul Brazilor de Crăciun, Amalia Năstase a impresionat. Mai mult, ea însăși a pus apoi pe rețelele de socializare o fotografie de tipul ÎNAINTE și DUPĂ!

După ce a fost criticată că s-a îngrășat foarte mult, Amalia a dispărut o perioadă din fața camerelor de filmat, timp în care a dat jos 33 de kilograme. Vizibil mândră de schimbare, Amalia a scris un mesaj special în dreptul celor mai recente fotografii de pe Instagram: ”Happy now? ????????♀️ #oneyearchallenge #festivalulbrazilordecraciun2018 #festivalulbrazilordecraciun2019 @salvaticopiiiromania







În GALERIA FOTO puteți vedea fotografii în care se observă schimbarea senzațională a Amaliei







La Vorbește lumea și La Măruțp, Amalia a dezvăluit ce principii a urmat pentru a slăbi. Mai precis, a urmat sfaturile unui nutriționit care i-a făcut un regim drastic de viață:





„Dimineaţa mănânc 50 de grame de prosciutto cu un biscuit de ovăz. Ca gustare, am un măr, ceea ce este viaţă, pentru că eu, o lună de zile, n-am pus gura pe nimic altceva decât praf de proteine, carne şi peşte. Când am mâncat primul măr, parcă am mâncat ambrozie. La prânz, am 80 de grame de carne cu 200 de grame de salată. Ţi le măsori o dată şi după aceea îţi dai seama care este cantitatea. Eu nu mănânc carne de pui pentru că e cam greu să găseşti carne de pui fără tot felul de chestii şi atunci mănânc de vită, de viţel, chiar şi de porc. Orice peşte, somon, în primul rând, fructe de mare. Dimineaţa beau cafea cu unt de cocos, fără zahăr, că n-ai voie zahăr, oricum. Poţi să pui stevia. La cină, mănânc conservă de ton, doi biscuiţi de ovăz sau ou, somon afumat şi 200 de grame de legume”.



Pe PRO TV PLUS puteți vedea interviuri cu vedetele preferate:

SURSA FOTO: INSTAGRAM