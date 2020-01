Anamaria Prodan: "Cineva își ține respirația și așteaptă să eșuezi! Asigură-te că se sufocă!"

Dacă fotografiile-multe sexy și foarte sexy, arată stilul nonconformit și viața luxoasă pe care o duce între România, Dubai și America, textele scrise de Anamaria Prodan pe Instagram ilustrează de multe ori aspecte din filosofia ei de viață.

Cea mai recentă poză postată e însoțită de cuvinte surprinzătoare: “Cineva e acolo, undeva, și așteaptă să eșuezi! Asigură-te că se sufocă! (Someone is out there holding Their breath waiting on you to fail... make sure they suffocate!)



Nu se știe ce sau pe cine a avut Anamaria în minte când a scris asta, dar postarea are o mulțime de like-uri pe rețeaua de socializare.

O altă folografie are un text cel puțin la fel de interesant, de data aceasta în limba română: “Cine atinge primul sublimul .. câștiga jocul! Eu l-am câștigat mereu.”

O mulțime de alte astfel de postări relevă anumite principii de viață ale impresarei. Dacă nu îl citează pe Balzac ("Nimic nu e mai sfâșietor ,decât sa fii ca toată lumea" ) afirmă:

"Există două lucruri care te fac diferit: să rămâi demn când nu ai nimic și să rămâi om când ai totul."



Pe PRO TV PLUS puteți vedea materiale speciale cu vedetele preferate:





FOTO: INSTAGRAM