Anca Serea, naștere dificilă la cel de-al șaselea copil: “Nu pot sa neg ca mi-a fost teamă”

Anca Serea a născut cu o zi înainte de Sfânta Maria Mare al șaselea copil, o fetiță pe nume Leah-Maria și, deși în imaginile postate pe internet, mămica pare “ca și noua”, nașterea nu a fost una ușoară. Anca a povestit pe Instagram prin ce a trecut ca să o aducă pe lume pe cea de-a șase “minune” din familia sa.

După cinci nașteri naturale, Anca Serea a fost nevoită să suporte o operație de cezariană. Bebelusa se afla, inițial, în prezentație pelviană. Deși au reușit să o întoarcă, între timp aceasta s-a răsucit din nou în poziție transversa, așa că cezariana a fost singura cale. Iată ce povestește Anca Serea:

“Iată că a venit pe lume și cea de-a șasea minune a familiei noastre, o fetiță minunată, pe care am așteptat-o cu drag. Nașterea ei nu a fost însă una ușoară, motiv pentru care sunt convinsă că va fi un copil special.

Deși eram convinsă că voi naște natural și de această dată, destinul a vrut ca lucrurile să fie altfel. Toată sarcina a decurs normal, fară vreo problemă de sănătate. Atât bebelusa cât și eu am fost bine, însă săptămână trecută, în urma unei ecografii efectuate pentru că se apropia termenul nașterii am aflat o veste șocantă: Leah se afla în prezentație pelviană. M-am speriat puțin, recunosc, că știam cât de cât ce înseamnă, respectiv că nu voi mai putea naște natural. Am discutat cu domnul doctor și m-am informat iar lucrurile păreau să aibă o rezolvare.

Domnul doctor prof. Herghelegiu este un medic minunat și o spun fară a fi subiectivă. Dumnealui mi-a monitorizat toate sarcinile și nașterile și am încredere deplină în profesionalismul sau. A reușit să o întoarcă pe bebelusă în poziție normală pentru a se naște, însă m-a avertizat că este posibil să se mai răsucească până la termen.

Miercuri, 14 august, în jurul prânzului am început să simt cum pierd lichid amniotic, însă pentru că la nașterile anterioare membranele au fost rupte de medic, nu eram sigură dacă ceea ce simt este ruperea apei. Așa că pentru siguranță am mers la domnul doctor, la Spitalul Sanador. Acolo, mi s-a rupt cu siguranță apa, căci am simțit o cantitate mare de lichid amniotic, iar domnul doctor a zis că trebuie să ne grăbim. La ecograf ni s-a confirmat ceea ce bănuiam și ne temeam: micuța se răsucise din nou și se așezase în poziție transversa, și mai dificilă. Așa că nașterea cezariană era obligatorie. Nu pot să neg că mi-a fost teamă de intervenția chirurgicală, pentru că toate nașterile fuseseră naturale, însă cu ajutorul anesteziei și al mâinilor iscusite ale domnului doctor nu am simțit aproape nimic. Iar operația a durat 45 de minute”, a povestit Anca Serea.