Are 220 de kg și câștigă 1800 de euro pe lună din materiale video. În ce ipostaze se filmează tânăra

Danielle Birch este o tânără în vârstă de 25 de ani din Marea Britanie, care a ajuns să câștige 1800 de euro pe lună postând diverse filmulete pe internet, pentru care admiratorii ei plătesc între 3,5 euro și 9 euro. Tânăra insistă că toate filmulețele ei sunt decente și nu implică nuditate.

“Fac parte din categoria femeilor supraponderale și frumoase. Am 220 de kilograme. Știu că nu mă place toată lumea, însă am admiratorii mei. Înainte purtam haine largi ca să îmi ascund corpul, însă am căpătat încredere de când postez pe internet”, a spus tânăra.

În ce ipostaze se filmează? “În unele clipuri, cele mai scurte, mă filmez în timp ce probez diverse ținute. În videourile mai lungi mă filmez în timp ce încerc să încap în diverse locuri, cum ar fi într-un scaun sau o mașină, sau cum rămân blocată în uși. Sunt și videouri în care apar zdrobind un bărbat de dimensiuni mai mici sau cu mine în cadă”, a spus Danielle Birch.

Tânăra a fost diagnosticată cu obezitate morbidă și spune că nu își dorește să rămână la cele 220 de kilograme. “Aș vrea să îmi reduc caloriile de la 5000 pe zi la 2500”.

Sursa foto: PROFIMEDIA