Ce frumoase sunt surorile Lidiei Buble! Vedeta s-a fotografiat cu trei dintre ele, iar fanii au reacționat imediat

Familista convinsă, Lidia Buble și-a petrecut Crăciunul acasă, la Deva, alături de familia ei numeroasă. Vedeta a marcat revederea cu o poză alături de trei dintre surorile ei, pe care a și postat-o pe Instagram.

Lidia Buble se bucură din plin de vacanța de Sărbători și profită de această ocazie pentru a fi aproape de familie. Artista mai are încă 10 frați și surori, de care este foarte apropiată.

Recent, Lidia a postat pe Instagram o poză în care apare alături de trei dintre surorile sale – Diana, lorena și Estera, iar fanii au fost foarte încântați să le vadă împreună.

Fotografia a strâns rapid mii de aprecieri și sute de comentarii: "Toate frumoase, dar mezina cât toate la un loc!", "Frumoasele Buble!", "Gene bune au mai avut parintii voștri", au fost doa câteva dintre reacțiile fanilor.

„Sunt al patrulea copil al familiei Buble. Asta e ordinea: Lorena, Diana, Elisei, eu, Estera, Daniel, Corneliu, Daniela, Simion, Beniamin, Iosif. Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori”, declara Lidia pentru click.ro.



Sursă foto: Instagram Lidia Buble

