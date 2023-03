Cristian Mungiu: Căutăm oameni care să scrie comedii și thrillere. Nu ne interesează experiența, vrem să vedem idei bune

Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu, inițiatorul concursului, și unul dintre cei mai cunoscuți cineaști români la nivel mondial, spune că formatul WSF permite oricui – fie că este scenarist profesionist sau amator, sau pur și simplu are doar o poveste de spus – să trimită organizatorilor un rezumat succinct, care, dacă e suficient de original și de atrăgător, poate deveni un scenariu de lungmetraj sau de serial TV.

Anul acesta, organizatorii WSF au în vedere scenarii de comedie și thriller.

Aplicațiile trebuie trimise la adresa [email protected] până la data de 2 aprilie 2023, ora 23:00 (ora României). Toate detaliile concursului se regăsesc pe site-ul filmedefestival.ro.

“Important pentru mine este ca toți cei de limbă română, că sunt scenariști profesioniști sau absolvenți de scenaristică, sau că sunt pur și simplu niște amatori pasionați - film geeks -, să știe că există oportunitatea asta. Ea nu exista la vremea mea”, a spus Cristian Mungiu, într-un interviu realizat de prezentatoarea Știrilor PRO TV Amalia Enache.

Amalia Enache: Astăzi, alături de mine e Cristian Mungiu, cel mai cunoscut cineast din România, categoric.



Cristian Mungiu: După Sergiu Nicolaescu...

Amalia Enache: După Sergiu Nicolaescu, într-adevăr.... Astăzi vorbim mai mult despre scenarii, cumva. Scriem un scenariu pentru ce mai este cinematograful românesc, în ultima vreme. Mie mi se pare că a apărut un trend nou, acesta al comediilor, al oamenilor care vin din altă zonă video decât cinematografia. Oameni din publicitate care scriu scenarii, oameni din vlogging. Cumva, cinematograful devine mai popular. Mi se pare mie sau așa este?

Cristian Mungiu: Sunt niște filme care au fost foarte populare în ultima vreme. A remarcat toată lumea și e foarte bine că sunt. Totodată, pentru că au fost multe discuții în spațiul public, nu e cazul să le comentăm prea mult, pentru că oamenii ăștia fac filme pe banii lor. Și atunci e treaba lor ce fac ei, cum vând ei. E bine că au avut succes, e bine că au făcut ca mulți oameni să regăsească drumul la sala de cinema, ceea ce e greu, în orice caz.

Discuțiile pot să înceapă doar acolo unde ne întrebăm câtă atenție merită fiecare eveniment cinematografic și de ce simțim cu toții nevoia acum să vorbim, de exemplu, mai mult despre filmele astea ca despre un fenomen decât, de exemplu, despre filmele de autor care mergeau la Cannes. Dar răspunsul e destul de simplu: cu asta ne-am obișnuit.

Merg filme de autor la Cannes de 20 de ani, nu sunt foarte populare, că așa e genul acela de cinema, și sunt cu atât mai puțin populare în România. În timp ce astea au constituit cu adevărat o surpriză, pentru că sute de mii și milioane de oameni nu s-au mai întors niciodată la cinema. Și tot ce putem să sperăm e că, încetul-cu-încetul, din publicul ăsta e unul care mai regăsește sala -ca să vorbesc despre ce fac eu și fac unii din colegii mei- și pentru altceva, mai nișat.

Dar altfel, că oamenii se simt bine, bravo lor, ne bucurăm pentru ei. Se simt bine la cinema? E foarte bine. Ți-am zis, despre calitatea firmelor în sine încerc să nu-mi dau foarte mult cu părerea, pentru că nu le-am văzut, deci nu le pot judeca foarte mult.

Amalia Enache: E și asta o întrebare -de ce nu le-ai văzut?

Cristian Mungiu: Nu le-am văzut, ca să fiu cinstit, o dată pentru că ies destul de greu din casă să mă duc la cinema, odată ce au dispărut cinematografele de cartier și cinematografele uni-sală. Filmele astea au rulat mai puțin la cinematografele uni-sală.

Totodată, pentru că am de văzut foarte multe filme pe care nu le-am văzut încă și care, în ordinea mea de preferințe, sigur că vin înaintea acestor filme. Altfel, sunt destul de curios și, dacă la un moment dat o să am răgaz, am să mă uit pe platformă (la ele). Dar nu e genul de film la care aș ieși la cinema, că dacă e pe platformă pot să-l văd, ca să înțeleg de unde vine succesul lui. Altfel, mă bucur pentru succesul lor. Eu mai beneficiez și de acest avantaj - votând la Oscar și la Cesar-uri și la Academia Europeană de Film, undeva din noiembrie până în februarie -, am patru platforme deschise, pe care sunt toate filmele.

Amalia Enache: Câte filme vezi?

Cristian Mungiu: Nu văd așa de multe, dar văd toate filmele - sau majoritatea filmelor - care contează cât de cât. Pentru că trebuie zis că se produc mult mai multe filme decât merită să vezi. Îmi pare rău să zic asta, dar ăsta e adevărul, calitatea nu e fenomenală. Și nu mă refer la România. Și în România, și în Europa, și în lume, în general. La sfârșitul anului, că a fost acum sezonul premiilor, dacă tragi o linie și te gândești câte filme poți să recuperezi și câte filme din astea vor rămâne așa peste cinci, zece, 15-20 de ani, nu sunt foarte multe. Nici măcar când te întrebi câte dintre ele sunt amuzante, iarăși nu sunt din cale-afară de multe, dar văd undeva în perioada asta 10-15-20 de filme.

