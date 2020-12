Culturistul Yuri Tolochko a rămas fără păpușa gonflabilă care i-a devenit soție luna trecută, după ce aceasta s-a stricat

Yuri Tolochko, din Kazahstan, care s-a căsătorit cu păpușa sa sexuală, Margo, în noiembrie, a spus că soția sa s-a stricat și este la reparat.

Culturistul Yuri Tolochko care s-a căsătorit cu o păpușă sexuală în noiembrie, la aproape un an după ce s-a întâlnit cu ea, a spus că aceasta s-a stricat. Bărbatul așteaptă acum ca soția sa, Margo, să fie reparată, dar se pare că nu vor fi împreună de Anul Nou, întrucât reparația ar putea dura până pe 7 ianuarie. Culturistul a spus că întoarcerea ei va fi „un cadou pentru amândoi”.

Yuri a cerut-o în căsătorie pe Margo în decembrie, anul trecut, iar cuplul era programat să se căsătorească în martie, însă planul a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, la fel ca în cazul multor cupluri umane. Nunta a fost amânată a doua oară după ce Yuri a fost atacat în timpul unui miting transgender din octombrie.

Cei doi s-au căsătorit, până la urmă, la finalul lunii noiembrie și au avut o nuntă cu zeci de invitați, fiind totul pregătit ca la carte. Acum, cu doar câteva zile înainte de Crăciun în Kazahstan, Tolochko a declarat că soția sa este ruptă - la propriu.

Sursă foto: Yuri Tolochko



