Cum arăta Shakira în 1993, când juca în telenovele. A cumpărat serialul că sa nu mai fie difuzat niciodată

Cum arata Shakira la 17 ani.

Celebra cantareata a aparut pentru prima data in atentia fanilor cand avea doar 17 ani. Shakira a debutat intr-o telenovela ce a fost transmisa la TV intre 1993 si 1994.

Aceasta avea rolul principal al fiicei unui magnat ce se indragostea de fiul rivalului sau. La un momen tdat, Shakira are si o scena de dragoste cu acesta, fapt ce a facut-o pe cantareata sa cumpere drepturile serialului pentru a nu mai fi difuzat.

La doar 1 an de la acel serial, Shakira debuta cu primul album facut cu o casa de discuri mare, "Pies Descalzos", album ce a lansat-o in lume muzicii si care i-a adus in cele din urma o avere.

Iata mai jos imagini cu Shakira in serialul pe care l-a cumparat pentru a nu mai fi difuzat niciodata.