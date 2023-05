După Stigma, Retro și Vocea României, Claudiu Mirică revine cu un nou single, „Lift Me High”

După 13 ani de când s-a stabilit la Paris, Claudiu Mirica revine în muzică cu un nou single: Lift Me High, cu numele de scenă Etadam, alături de un vechi colaborator, Mihai Ogășanu, cunoscut în special pentru piesele compuse pentru Loredana Groza. Etadam este un duo electro-pop, cu influențe ale anilor 80.

Vocea României, un nou început

«Dacă nu era Vocea României și echipa Pro TV-ului, nu aș mai fi făcut muzică. Sunt plecat din țară de 13 ani, am o altă meserie – restaurator de opere de artă. Am renunțat să mai cânt sau să mai compun pentru a lua totul de la început. Deși mi-a fost atât de frica să particip la show, mă bucur că cei din echipă au insistat ani de zile să vin la casting, să mă arăt, să cânt din nou. În plus, pe lângă emoții enorme, m-am ales și cu un antrenor de un talent enorm, Denis de la The Motans, dar și cu prietenii din echipa lui din sezonul 10. Am fost încurajat de ei, de oamenii care s-au uitat la Vocea României și mi-am zis că poate n-ar fi rău să continui. Vezi momentul lui din competiție aici.

Un nou nume de scena : Etadam

Numele proiectului său cu Mihai Ogășanu, Etadam, vine de la francezul « état d’âme » care se poate traduce prin «starea sufletului», dar și «scrupule». «Am renunțat la numele meu de artist pentru că vreau să las în urmă tot ce am făcut în muzică până în 2011, când am plecat din țară. În plus, intenționez să lansez noile piese și în Franța, în engleză și în franceză».

Lift Me High, piesa compusă între Paris și București

Claudiu și Mihai s-au reîntâlnit, după aproape 18 ani de la prima lor colaborare, în timpul filmărilor de la Vocea României. «Ne-am cunoscut în 2004 și am lucrat împreună pentru prima dată pentru maxi-single-ul Vara în viață mea (MediaPro Music). Ne-am înțeles extraordinar de la început. Mihai este un artist polivalent și foarte talentat. Ne-am decis să lucram din nou împreună. Pentru că eu sunt la Paris și el la București, piesa Lift Me High am compus-o și realizat-o prin corespondență, pe WhatsApp. Înregistram o temă, o voce și-i trimiteam lui Mihai fișierul. Venea cu o alta idee, îmi trimitea înapoi». Piesa Etadam, Lift me High a fost lansată pe toate platformele de streaming. «În curînd vom lansa și clipul, filmat aici, la Paris. Este realizat de un regizor francez, Thibault M.»

