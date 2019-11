Fiica Danei Nălbaru s-a transformat într-o domnișoară superbă. Cum arată Sofia la 13 ani

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt un adevărat model pentru mulți părinți din România, deși uneori primesc și critici pentru felul în care au ales să își educe copiii.

Unul dintre cele mai frumoase cupluri din România se mândrește cu trei copii superbi. Dana și Dragoș au împreună două fetițe și un băiat. Fiica cea mare, Sofia, s-a transformat într-o adolescentă superbă: la 13 ani este copia perfectă a mamei sale.

Sofia a putut fi admirată și în noul sezon al emisiunii Visuri la cheie: l-a însoțit pe tatăl său într-o misiune pentru o familie nevoiașă.



Pe lângă Sofia, Dana Nalbaru și Dragoș Bucur mai au un băiețel biologic în vârstă de 4 ani, Kadri, și o fetiță în vârstă de 6 ani, adoptată în 2017, pe nume Roxana.

Întrebată într-un interviu daca ar vrea să se stabilească cu familia sa într-o altă țară. “Ne-am gândit de câteva ori la treaba asta. Încă ne gândim dacă rostul nostru la bătrâneţe o să fie aici. Unul din lucrurile care mă sperie pe mine este acela de a ajunge la mâna sistemului sanitar din România. Nu vorbesc despre medicii din ţara noastră, ci despre lucrurile care nu sunt aşa cum ar trebui să fie. Deocamdată nu am pus în pactică plecarea, dar ne gândim”, spunea Dana pentru adevărul.ro.

În vârstă de 43 de ani, Dana a spus că schimarea prefixului nu a reprezenat o dramă pentru ea. “Eu personal nu am trecut printr-o traumă. Pentru că reconstrucţia mea a început în urmă cu mulţi ani, prin nişte suferinţe prin care am trecut. Aceste etape m-au ajutat să nu trec printr-o dramă la vârsta asta. Dar văd în jurul meu oameni care trec prin tot felul de probleme şi îi înţeleg. Şi cumva, având eu însămi 40 de ani, empatizez cu cei de vârsta mea”, a spus Dana Nalbaru pentr Ok Magazine.

